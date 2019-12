El nuevo trabajo de Harrison Ford no va a ser sencillo. Pero es cierto que será toda una aventura y creará bastante expectación. Ya que se toca de nuevo uno de los casos que parecen no tener fin. Quizás lo recuerdes, porque es cierto que algunas de las plataformas más famosas como Netflix han lanzado una especie de serie y documental acerca de ello: The Staircase.

Todo comienza cuando Kathleen aparece muerte a los pies de la escalera en su casa. Por lo que a partir de entonces se investigó a fondo tanto el lugar como a cada uno de los miembros de su familia. Desde su marido, el escritor Michael Peterson como a sus hijos y demás personas que los rodeaban. Parece que aún así no es sencillo esclarecer un caso como este. Ahora será Harrison Ford quien se ponga al frente de este ambicioso proyecto.