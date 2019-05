Al contrario de Carmen Borrego, quien decidió despedirse en el programa de ‘Viva la vida’, Terelu Campos prefirió ir a Sálvame, la que fue su casa durante casi 10 años. Las hermanas abandonaron el programa casi a la vez, cada una con sus motivos propios, aunque el de Carmen fue el detonante de Terelu Campos.

¿Por qué dejó Terelu Campos Sálvame?

Hace unas semanas que la última del clan Campos abandonó Mediaset. Hasta ahora, todos creíamos que esto se había dado debido al trato que recibió su hermana Carmen Borrego por parte de sus compañeros. Aunque sí fue el detonante.

La hermana de Terelu Campos acudió a Sálvame okupa, una especie de Gran Hermano que tan solo duraba un fin de semana. Durante el programa, los concursantes recibieron la visita de ‘Payasín’. Este es un personaje habitual en muchas ediciones de Gran Hermano.

Al parecer, Carmen Borrego recibió un tartazo suyo, y este le provocó tal daño que tuvo que abandonar la casa para ir a urgencias. A su vuelta a Sálvame, sus compañeros la acusaron de ser una exagerada, y el trato que recibió provocó que ella abandonara el programa sin miramientos.

Terelu Campos acudió el pasado sábado a Sálvame Deluxe para despedirse de sus compañeros y de la cadena, y de paso explicar sus motivos. “Quiero darme el gusto de priorizarme de ser yo lo primero ahora mismo.” La colaboradora asegura que su hermana no ha tenido nada que ver en su decisión.

Los problemas económicos de Terelu Campos

Asegura que su hermana le mando muchos mensajes en los que le pedía que no abandonara, pero aún tienen una conversación pendiente en casa. Además, está pasando por serios problemas económicos. Hay una línea que no está dispuesta a cruzar, y es la de tener que pedir dinero a su madre.

Terelu Campos explica que no le tiene apego a sus vienes materiales, y si se viera en un verdadero apuro, afirma que no tendría problema en vender su casa. Sobretodo, debido a sus problemas de salud, no está dispuesta a vivir más disgustos. La recuperación de su cáncer de mama no fue nada fácil, y menos la reconstrucción de pecho que vivió hace poco.

A Terelu Campos se le juntan los problemas, pues el cáncer le ha quitado la vida según ella. Se mira al espejo, y ya no se quiere. Y si esto es así, ¿qué hombre se iba a enamorar de ella?. La psicóloga de Telecinco intentó animarla en este ámbito, pero no se dejó ayudar. Para Terelu Campos la vida amorosa ya no existe, ahora su mayor problema, es la deuda que tiene con Mediaset.

La gran deuda que tiene Terelu Campos con Sálvame

El pasado sábado, Terelu Campos acudió al plató de Sálvame Deluxe por última vez. Estamos seguros que su madre María Teresa Campos estuvo pegada a la pantalla para saber qué era lo que pensaba contra su hija. Ella está muy ofendida por el trato que le ofreció Paolo Vasile después de tantos años trabajando para él, y no quería que a su hija le pasara algo similar.

El problema de salud de Terelu Campos trae cola, por aquellos días no podía acudir al trabajo, y le hacía falta el dinero. Es por ello que le pidió un adelanto a la cadena, que obviamente no le negaron, debido a la situación. Pero claro, con su abandono, ha dejado una deuda por saldar.

En Telecinco quisieron hacer creer que Terelu Campos había acudido al programa de ‘despedida’ por voluntad propia. Pero nada más lejos de la realidad, la verdad es que la excolaboradora les debía el dinero que pidió por adelantado durante su operación y su posterior recuperación. Así que no le quedó más remedio que poner buena cara y acudir a Sálvame para trabajar ‘gratis’.

En esta entrevista, se podría haber embolsado entre 16.000 y 20.000 euros, pero para desgracia de Terelu Campos, este dinero ira directamente al bolsillo de Paolo Vasile. Durante esta, Terelu Campos dio a entender que este podría no ser el final, lo que avecina una futura reincorporación a la cadena. Pues su hija Alejandra Rubio, sí que se ha quedado con Mediaset.

Alejandra Rubio sigue en Mediaset

La única hija de Terelu Campos no se ha visto afectada ante el abandono y el despido de su familia. La más joven del clan Campos trabaja para Mediaset en su canal de Mtmad. En este habla sobre su vida íntima, e incluso ha tenido de invitadas a su madre y a su abuela María Teresa Campos.

Pero al poco de su comienzo ya tuvo un grave traspiés. Cuando su madre aún trabajaba en Sálvame, llegó a oídos de Kiko Hernández que la hija de Terelu Campos estaba hablando sobre sus planes de boda. Lo que obviamente le preocupó mucho, y llamó en pleno directo a su hija para saber qué estaba pasando.

Por suerte todo fue un malentendido. Y fue la propia Terelu Campos quien explicó en el plató de Sálvame que todo había sido una confusión. Pero ahora que no está su madre en Mediaset, ¿cómo la defenderá en situaciones como esta?