Que Terelu Campos deja Sálvame es un hecho. El trato que le han dado a su hermana Carmen Borrego le ha afectado mucho, como es normal, y ha tomado la decisión de abandonar. Súmale el despido de su madre, a quien le habían prometido un nuevo programa presentar, el cual nunca llegó.

Una mala época en la vida de Las Campos

Las 3 rubias más famosas de España están pasando por un muy mal momento de sus vidas. María Teresa Campos fue despedida de Mediaset, cuando en realidad le habían prometido un nuevo programa. La idea era que de esta forma despidiera tantos años de trabajo en la cadena antes de jubilarse. Pero esto no fue así, y se vio obligada a abandonar y perder el contrato que aseguraba su trabajo y el de sus dos hijas.

Súmale el abandono de Carmen Borrego de Sálvame. Durante su estancia en el programa de fin de semana, al estilo Gran Hermano, recibió un tartazo de Payasín que la mandó a urgencias. Para colmo, después de esto, en su vuelta al trabajo fue ridiculizada por sus compañeros colaboradores. Esto fue demasiado para la hermana de Terelu Campos, y abandonó el programa sin miramientos.

Después del abandono de Carmen Borrego, Terelu Campos se vio en la obligación moral de hacer lo mismo. y es lógico, la familia es lo más sagrado que tiene uno en la vida, y no podía pasar por alto el mal trato que habían tenido con su hermana. Ahora, sin trabajo, se ve en serios problemas económicos, agravados por su estado de salud.

La salud de Terelu Campos en la cuerda floja

La hija mayor de María Teresa Campos tuvo que afrontar hace unos meses un cáncer de mama. La recuperación de este no fue nada fácil, pero menos lo ha sido el momento en que acudió a reconstruirse el pecho. Terelu Campos afirma que ya no se quiere a sí misma, y asegura que su vida amorosa ha llegado a su fin.

En su despedida a Sálvame Deluxe, habló sobre múltiples temas que atormentan su paz. Últimamente ha estado muy estresada, entre las operaciones y sus problemas en el trabajo, no lo ha pasado nada bien. y ahora se suman los problemas de dinero.

“Espero no tener que pedir ayuda económica a mi madre. Le tengo muy poco apego a las cosas materiales. Si tengo que vender mi casa la vendo y no es un drama en mi vida. Pero económicamente estoy fatal. Fatalmente” afirmaba en el programa que durante tanto tiempo había sido su casa. Terelu Campos ha tocado fondo.

La hija de Terelu Campos es la única que trabaja para Mediaset

Alejandra Rubio, la única hija de Terelu Campos, aún trabaja para Mediaset. Se ve que ella ha decidido que lo de su tía Carmen Borrego no iba a afectarle. Ella tiene un canal en Mtmad donde habla sobre su vida, e incluso ha tenido como invitadas a su madre Terelu Campos y a su abuela.

Es cierto que Alejandra está muy unida a su madre, y la ha apoyado durante todo el proceso de su cáncer. Pero la joven tan solo tiene 18 años, y abandonó la carrera que inició en Milán porque descubrió que no le gustaba. La hija de Terelu Campos reside en Malasaña, un barrio muy caro de Madrid. Además, también trabaja como relaciones públicas, por lo que no puede darse el lujo de abandonar Mediaset. Además, ella no trabaja con las personas que trataron mal a Carmen Borrego.

Sálvame se aprovecha de Las Campos

El abandono de Las Campos está siendo la comidilla de estos días. Y si eso produce audiencia, Paolo Vasile no lo iba a desaprovechar. Para colmo del asunto, en Sálvame, han contratado a payasín, el culpable del abandono de Carmen Borrego.

En ‘Sálvame okupa’ llevaron al famoso payasín, tan habitual en todos los Gran Hermano. Este le propició un tartazo a Carmen Borrego de tal, magnitud, que esta tuvo que dejar la casa para ir a urgencias. A raíz de estos hechos, llegó el abandono a la cadena.

Pero tras esto, lo peor estaba por llegar, pues cuando volvió a su puesto como colaboradora en Sálvame, sus compañeros no cesaban de mofarse de ella. Pero no solo ello, la acusaron de exagerada, y haber creado un teatrillo para llamar la atención. Por aquel entonces, estaban hablando de despidos en la cadena, y muchos la acusan de exagerada.

Pero el abandono de las hijas Campos y el despido de su madre está siendo muy hablado. Es por eso que en Telecinco no han desaprovechado la oportunidad. Además, hicieron un programa dedicado expresamente al polígrafo, donde todos los colaboradores se sometían a preguntas sobre las hermanas Campos.

El futuro de Terelu Campos

Por suerte, Terelu Campos participaba en otros programas fuera de Mediaset. Además, Mila Ximénez contó en Sálvame que le han ofrecido un puesto de presentadora. Varios colaboradores afirmaron que Terelu Campos es muy capaz de ocupar ese puesto, pues ella es una persona muy polivalente.

Por el momento, ha acudido al último Sálvame Deluxe como despedida a tantos años de trabajo en la cadena de Telecinco. Ahora está en Telemadrid como colaboradora, donde ya participaba antes de abandonar. ¿Qué le deparará el futuro al clan Campos?