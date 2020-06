1 Ana María Aldón y Yiya

Ambas mujeres tenían que competir por una pizza. Una PIZZA, sí, en la isla. Eso vale más que el oro para los participantes. Así que claro, es entendible que a alguno se le pase por la cabeza hacer trampas. Eso es precisamente lo que ha pasado en esta décima edición del programa Supervivientes, de Telecinco. A Aldón le obligaron a repetir la prueba porque supuestamente había pisado la tabla, y eso no valía.

“No es justo porque yo no hago trampas y me está dando vergüenza”, decía Ana María, al tiempo que asegura que lo han hecho es injusto, y que ella, no había intentado engañar a nadie. Pero es que lo habían dejado claro antes de empezar: no se puede pisar el tablón.

Yiya lo tenía claro. Aldón estaba haciendo trampas y Lara le dio un toque. La segunda, ante las acusaciones de la primera, montó en cólera, y se enfadó tanto que hasta Jorge Javier Vázquez tuvo que darle la razón a la concursante. “Yo qué quieres que te diga, creo que no lo ha hecho”, comentó a la dirección del programa.

Sea como fuere, la amistad de Yiya y Ana María, es prácticamente inexistente a día de hoy.