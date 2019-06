Se les había avisado pero nadie hacía caso. Todos entendemos que al estar en una isla con todo lo que les falta, es habitual que alguna norma se salten. En este caso, los ‘Supervivientes 2019’ así lo hicieron y es que todo el origen recae sobre Carlos Lozano. Porque es el pirata olvidado y como tal, no puede hablar directamente con sus compañeros, sino emitir mensajes al aire o ‘a los dioses’ como en ocasiones hemos escuchado.

Claro que si él habla, sus compañeros no se quedan atrás. Porque también se han dejado llevar por esos momentos de charla. Aunque en ocasiones más que una charla era una bronca. Pero aún así, las redes comenzaron a llenarse de mensajes en contra lo que veían. Ya que cuando Jonathan estuvo de pirata olvidado realmente nadie hablaba con él y así de mal lo pasó esas semanas. Parecía que a Carlos se lo permitían, pero no, el castigo ha llegado y con unas consecuencias que no hubieran querido.