‘Supervivientes 2019’ da mucho, muchísimo de qué hablar. Lo cierto es que el programa está dando mucho más juego del que quizás se podía pensar en un primer momento. Pero no siempre es por el tema de Isabel Pantoja, que también, sino porque la broncas están a la orden del día. Unas broncas que no paran de suceder y no es para menos, sabiendo las condiciones en las que se encuentran los concursantes.

Pero en este caso, tenemos que hablar de uno de los momentos más tensos vividos. Es cierto que de broncas estamos ya hartos, pero sin duda, esta nos tuvo pegados al asiento. Carlos Lozano y Violeta fueron los grandes protagonistas, aunque también Dakota intervino en un momento dado. ¡Te contamos con todo lujo de detalles lo que ha ocurrido estos días en la isla!.