1 Winona Ryder en Stranger Things

La actriz interpreta el papel de Joyce Byers. La mítica actriz tiene el papel de una madre divorciada que tiene dos hijos Will y Jonathan.

Lo cierto es que este último le ayuda y mucho, porque sino, casi no podría llegar a fin de mes con su único sueldo. Sin duda, Winona es uno de los personajes principales en todas las temporadas de la serie.

Una vez que Will desaparece, ella cree que se puede comunicar con ella a través de ciertos detalles que se convierten en señales. Luchará hasta dar con su hijo porque tiene la convicción de que realmente no le ha pasado nada malo. A pesar de las tres temporadas no tiene un cambio notable físicamente.