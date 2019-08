1 Juego de Tronos

Sin duda, ni qué decir tiene que se ha convertido en una de las grandes series de todos los tiempos. HBO ha generado numerosa expectación por darnos los capítulos íntegros.

Pero es cierto que si nos fijamos bien, hay una serie de errores a tener en cuenta. Uno de ellos, y quizás el más claro, es el momento sucedió en la celebración de la Batalla de Invernalia.

Allí pudimos ver cómo en la mesa donde estaba Daenerys, había un vaso de plástico de café. Sí, el vaso mítico de Starbucks o similar. Pero no solo eso, sino que no sería la primera vez que vemos cómo un botellín de agua, también se ubica cerca de algún personaje. En un primer plano quizás no se vean, pero cuando vuelves a ver la secuencia, entonces uno se da cuenta del error.