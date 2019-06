Si hablamos de esas series que han tenido un gran éxito, no podíamos dejar atrás a ‘Stranger Things’. Fue en el año 2016 cuando vimos por primera vez una serie como esta, gracias a la plataforma de Netflix. En poco tiempo, las críticas comenzaron a surgir, pero siempre de una manera muy positiva. Había gustado tanto a nivel de trama o de ritmo de la misma.

Por eso, a punto de ver la tercera temporada, tenemos otra buena noticia y es que aparece en nuestras vidas ‘I am not okay with this’. Una nueva serie que todavía está en proceso pero que está firmada por los mismos creadores que ‘Stranger Things’. Así que parece que estaremos en buenas manos de nuevo, lo que implicará un nuevo éxito. ¿No te parece?