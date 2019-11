1 El Príncipe de Bel Air, una de las series de más éxito

¡Qué decir de esta serie! Porque ha sido uno de los grandes éxitos de los años 90. Por lo que también es cierto que se ha repetido hasta la saciedad, una y otra vez. Pero no nos cansamos de ver cómo la peripecias de Will siempre nos sacaban una sonrisa. Will Smith estaba al frente de esta serie tan divertida. Un paso en lo que sería una de las carreras mejor pagadas de Hollywood.

El protagonista iba a vivir con sus tíos de Bel Air y sus primos. En un lugar lleno de lujos, a los que el alocado Will no estaba muy familiarizado. Pero es cierto que pronto se los mete a todos en el bolsillo, no sin antes crear todo tipo de problemas y situaciones originales. ¿A qué te acuerdas de ella a la perfección?