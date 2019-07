1 Instinto, una de las series más esperadas

Lo cierto es que en ocasiones la temática puede ser todo un triunfo o lo contrario. Es decir, no siempre hay un término medio. Todo sabemos que tenemos en un pedestal muy alto aquel triunfo de ’50 sombras de Grey’. Pero ahora llegaba a nuestro país una versión de la idea original que parecía que iba a tener un gran filón.

Más que nada porque el gran protagonista es Mario Casas, que como bien sabemos, cosecha éxito tras éxito. Fue el actor quien comentó que quizás se esperara una segunda temporada porque las tramas no se podían finalizar solo en la primera. Hasta el momento, no hay indicios de que así sea.

Es más, el director fue el que comentó que podría tener la segunda parte pero que no pensaron en ello. Así que, parece que por el momento no esperaremos nada visto lo visto. Aunque es verdad que podría darse, cuando no hay noticia de ello a estas alturas, es porque realmente no están interesados en seguir con esta trama que causó expectación, aunque quizás, un poco más antes de ser emitida.