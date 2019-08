1 Instinto de Mario Casas

Lo hemos visto interpretar ya numerosos papeles, pero quizás le faltaba uno donde la temática sexual estuviera presente.

Pero ha llegado y con él la serie Instinto que consta de una temporada y 8 capítulos. Mario Casas interpreta a un joven rico e inteligente. Le gusta la soledad y eso de enamorarse no entra en sus planes.

Pero si el amor no está muy presente, el sexo sí. Además del placer y la lujuria, nos encontramos con una serie de traumas dentro del personaje.

Hoy por hoy, Mario ha reconocido que ya no le queda nada por hacer como actor. Parece que no puso límites en su contrato y como tal, hubo momentos y escenas que no llegaron a emitirse.