1 The O.C. el drama que marcó a los adolescentes

Quizás te acuerdes de una serie que vio la luz en el año 2003. Hemos seleccionado a esta pero podía ser otra cualquiera ya que en cuestión de temáticas son muchas las que tenemos similares. Un claro drama adolescente donde un joven, un tanto problemático, se va a vivir con una familia adinerada y acomodada. Una serie que tuvo muy buenos comentarios.

Pero es cierto que refleja hechos y situaciones bastante poco usuales, puesto que los jóvenes hacen ya cosas de adultos. En cuestión de hacer planes, de vivir ciertas situaciones y hasta responsabilidades mayores.

Algo que a los padres no siempre gusta, puesto que parece que han dado un salto gigantesco y que no han disfrutado de la adolescencia en sí. Hoy en día todo joven pide permiso en casa para ciertos actos, en estas series no hay mucho de ello.