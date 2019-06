Sandra Barneda ha estado al frente de grandes espacios dentro del mundo televisivo. Pero es cierto que de un tiempo a esta parte no se dejaba ver demasiado. La verdad es que también está metida de lleno en el tema de la publicación de sus libros, dejando de lado la televisión. Pero las noticias sobre su situación comenzaron a surgir en forma de rumores.

Telecinco había prescindido de ella para uno de los formatos que bien conoce, los debates de los realities. Es que, en las últimas temporadas siempre la hemos visto al frente de los mismos cada domingo. Pero todo se acaba. No por algo malo sino porque puede ser el comienzo de algo mejor. Quizás ese algo ya ha llegado y es que Sandra Barneda se pondrá al frente de uno de los grandes espacios televisivos. ¿Sabes cuál es?.

Telecinco aparta a Sandra Barneda del mundo ‘reality’

La noticia llegaba contundente ante la vuelta de Jordi González y hasta la genial idea de poner a Carlos Sobera ante una nueva gala de ‘Supervivientes 2019’. Por lo que parecía que no había hueco para Sandra Barneda en este caso. De ahí que todas las alarmas saltaran en poco tiempo. Apuntaban a que esto se debía porque no era nada sencillo el trabajar con la presentadora. Se comentaba que era demasiado exigente, por lo que algunos directivos o colaboradores no estaban dispuestos a seguir soportando esto.

Parece que esto no queda aquí, ya que hay una serie de informaciones que apuntan a que Sandra Barneda tiene la manía de aportar muchas ideas. Algo que no es malo del todo pero que, en ocasiones, parece cuestionar el trabajo de los guionistas. Además, parece que las galas que ella presentaba tenía una audiencia menor que las que emitían tanto los martes como los jueves. Algo que no era malo del todo, pero sí que le generaba un poco de inseguridad a la hora de trabajar.

El contrato de Sandra Barneda con Mediaset

Pese a que no estaba al frente del nuevo reality, Sandra Barneda sí tenía todavía vigente su contrato con Mediaset. Se trataba de más de un año y medio por delante que tenía que trabajar. Es cierto que las desavenencias están presentes entre ella y la cadena, pero aún así, le han buscado un gran hueco y se pone al frente de uno de los programas más conocidos. Si bien ya había tenido un cambio de presentadora, en este caso dicho cambio es un tanto diferente. ¿Ya sabes de qué te estamos hablando?.

Sandra Barneda sustituirá a Emma García en ‘Viva la vida’

Sandra será la que se ponga al frente el programa los fines de semana. Una nueva oportunidad para la presentadora, que como bien decimos, todavía tenía el contrato vigente con Mediaset. Emma García dejó ‘MYHYV’ para dar paso al programa que se emite por la tarde y durante el sábado y domingo. Lo cierto es que en un primer momento, dicho cambio con Toñi Moreno no parecía ser del agrado de muchos espectadores.

Pero poco a poco vieron que ambas podían llevar dichos programas a su manera y que fue un cambio bastante fresco para la cadena. Ahora cada una de las presentadoras también se enfrentan a las deseadas vacaciones. Por ello, llegan los sustitutos. El primero de ellos es Sandra Barneda que llegará a mediados de julio y agosto para dejar que Emma se tome sus merecidas vacaciones.

No es la primera vez que Sandra Barneda ejerce como sustituta

Tampoco debemos pensar que por dejarle el trabajo de sustituta, Sandra Barneda tiene algún tipo de problema con la cadena o viceversa. Ella misma salía al paso comentando que la relación con Mediaset era muy buena y que debíamos hacer caso a los rumores. De hecho, ya hace algún tiempo, también se puso al frente del programa de Ana Rosa, junto a Joaquín Prat durante un par de años. Siempre y cuando Ana Rosa Quintana se fuera de vacaciones. Por lo que como decimos, Sandra sabe bien cómo tomar las riendas de todo programa que se le ponga por delante.

Por lo que este verano, la veremos todos los fines de semana, al frente de uno de los programas más queridos y como no, rodeada por varios colaboradores. Esperamos que todo vaya bien y que la audiencia también responda. Porque sabemos que la época veraniega siempre es mucho más complicada y sobre todo, a determinadas horas. Con esta noticia, se confirma la vuelta de Sandra Barneda a la televisión, dejando atrás todo tipo de rumores y noticias que se fueron haciendo bastante intensas pero que se han quedado por el camino.