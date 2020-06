1 Sálvame VS Nuevo Pasapalabra

Hace unos días se presentaba la segunda temporada del nuevo “Pasapalabra” de Antena 3, un programa de Roberto Leal. Así que, para evitar que el espacio en cuestión les quitara audiencia, pues van y anuncian, “como siempre”, un bombazo: la vuelta al programa de Kiko Hernández que, además, venía cargado de noticias frescas, la realidad oculta de los famosos y famosas del país.

La cosa, “como siempre”, no era para tanto. Ni notición ni nada. Los supuestos secretos de las celebrities, no salieron a la luz, no se sabe porque el ganador de Gran Hermano 3 los desconoce, o por si ha pensado dejar a España en vilo y dejar el bombazo para más adelante. Pero Kiko tenía preparada otra sorpresa, y esta vez, la víctima de sus ataques era su compañera, la periodista Lidia Lozano.