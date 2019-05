Los rumores están siempre presentes en este tipo de programas o donde los famosos van. Por eso, no dejan de salir ciertas informaciones que no todo el mundo cree. Pero aún así, al hablarse de un lado y de otro, no está de más el comentarlas. Ya que todo está más que mirado con lupa y más, si hablamos de Isabel Pantoja.

Desde el primer momento que pisó la isla se comentaba que tenía ciertos privilegios. A pesar de que ella siempre afirmó que realmente era igual que los demás compañeros. Aún así, la gente lo pone siempre en tela de juicio. Por eso, ahora y tras su bajón que parecía llevarla de nuevo a casa, todo ha cambiado. Los rumores apuntan a que una suculenta cantidad de dinero es la que pulula entre medias. ¿Será esto verdad?.

El gran bajón de Isabel Pantoja en ‘Supervivientes 2019’

Todos fuimos testigos hace una semana que Isabel Pantoja tenía un gran bajón. Llevaba ya unos días que parecía no estar muy centrada en el concurso y sí en lo de fuera. Algo que suele suceder cuando estás aislado de esta manera y además, en las condiciones que viven nuestros concursantes. Son muchos a los que les cuesta, aunque les encante la experiencia o el programa en sí.

Por eso, tal y como también comentó Kiko Rivera desde plató, es algo duro. Porque son muchas horas para poder pensar y eso no es nada bueno en dichas circunstancias. Isabel Pantoja tenía mal las dos rodillas y además, se negaba a hacer las pruebas. Por lo que el estado de ánimo de la tonadillera la estaba llevando por un mal camino. Hasta parecía no ver que al final estaba al lado de su querido Colate. Ni por esas, dejaba ver su sonrisa.

La amenaza de abandono de Isabel Pantoja

Llegó la gala con Jordi González y comenzó diciendo que Isabel Pantoja quería abandonar. Era su cabeza la que le jugaba una mala pasada. Aunque era su ilusión quedarse, no podía más. Lloraba sin consuelo hasta que el presentador le confirmó que había mucha gente que la quería dentro. Él mismo le pidió por favor que continuara un poco más, ya que estaba nominada y podía ser la que se fuera, gracias a la audiencia. Las palabras de Jordi parece que sí hicieron efecto en Isabel y se quedó un poco más.

Dos días después, la audiencia salvaba a uno de los nominados. ¡Isabel Pantoja era la elegida!. Por lo que ella se debe a su público y como tal, lo agradeció mucho. Con una amplia sonrisa y hasta con un abrazo a su ex-mejor amiga, Chelo García Cortés. Un día redondo para la cantante, donde pudo comprobar que realmente la audiencia estaba de su parte. Así que, si a esto se le suma que el presentador le comenta que su madre está muy bien de salud, entonces Isabel se viene arriba.

¿Hay algo más en esa nueva Isabel llena de alegría?

Aquí es cuando aparece la sombra de la duda, porque han sido los espectadores quienes vivieron el cambio radical de actitud. Pero es cierto que en esa isla los chutes de energía en forma de información del exterior siempre son puro aliciente. Al estar pasando hambre y verse más débiles que nunca, necesitan un poco de vidilla.

Isabel Pantoja la recibió con la noticia de su madre y con la salvación, por parte de la audiencia. Pero es que además, Violeta llegó a su grupo y ella se sintió feliz. De hecho la joven le agradeció públicamente el apoyo de Isabel y dijo que tenía otra idea de ella, pero no era así. Que realmente se había portado muy bien y que era todo corazón.

¿Más dinero para Isabel Pantoja?

Después de ver las cosas como las hemos visto y contado, quizás no haya tanto como dicen en cuestión de dinero. Porque los hechos pueden hablar por sí solos. El rumor apuntaba a que la cadena no estaba dispuesta a que Isabel Pantoja saliera así del concurso. Un concurso que está batiendo récords de audiencia y que tiene a una gran estrella en él. Por eso, se comentaba que habían hecho números y que se le había ofrecido algo más a la tonadillera para que se quedara. Las malas lenguas aseguraban que había una contra-oferta con la que el programa seguía teniendo a Isabel entre sus filas. No podemos asegurar nada, pero sea como fuere, parece que la cantante todavía tiene mucho más qué ofrecer. ¿No te parece?.