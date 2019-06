1 El gran ganador de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Es uno de los rostros y de los momentos que no se nos han borrado de la memoria. La verdad es que en todo momento se le vio como uno de esos concursantes seguros de sí mismo y que van a por todas. El nombre de Enrique Chicote, todavía resuena en nuestra cabeza y no es para menos, porque el momentazo fue único.

No sabemos si suerte o no, pero lo cierto es que llegó casi al final con dos comodines. Usó el del 50% y como no, el de la llamada. Pero si en la gran mayoría de las veces, cuando se usaba un comodín como este, todo eran agobios y estrés, no fue así en el caso del ganador. Algo que desconcertó a todos los presentes y no era para menos.

Ya que él sabía la respuesta pero llamaba a su mujer para decirle que se iba ir a ir a casa con ’50 kilos’ y no de peso, no, sino de dinero. La mujer tampoco daba mucho crédito pero así fue. Contestó a la pregunta final y se llevó el gran premio que no todos han podido obtener.

Pero es cierto que un momento como este fue bastante criticado por aquel entonces, porque se decía que podía ser un montaje debido a dicha llamada tan despreocupada. Era rato, como bien hemos comentado y tampoco vamos a negarlo, pero el concursante se llevó realmente el premio.