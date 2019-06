Alonso Caparrós ha sido uno de los grandes presentadores durante los años 90. Hijo del periodista Andrés, también muy vinculado a la televisión y a la radio, Alonso ya creció en un entorno que le abriría muchas puertas, pero también le cerraría otras importantes. Poco a poco, por su desparpajo y su buen hacer ante las cámaras, se convirtió en uno de los rostros fundamentales de la pequeña pantalla.

De ahí que sus programas siempre eran uno de los grandes favoritos. Con tan solo 20 años ya comenzamos a ver un jovencísimo Alonso Caparrós que prometía una larga carrera en televisión. Pero el mundo de las drogas hizo su aparición y destrozó numerosos sueños. Aún así, vuelve con más fuerza que nunca a ponerse delante de una cámara.

Los comienzos y trayectoria de Alonso Caparrós

Con tan solo 20 se pone al frente de una cámara. Como bien hemos dicho, ya era una profesión que le venía de familia y no solo por su padre, sino también por su hermano. Fue María Teresa Campos la que le brindó dicha oportunidad, cuando quiso que Alonso Caparrós estuviera en su programa de ‘Pasa la vida’. De este modo se da a conocer a nivel nacional y tras esto llegan más ofertas.

Aunque en este caso sería para el mundo del cine. Un mundo que también gustó a Alonso Caparrós y en el que veríamos la película: ‘Perdona bonita, pero Lucas me quería a mi’ seguida de ‘La mirada del otro’ y un cortometraje que llevaba por título ‘Rondadores Nocturnos 3’. A finales de los años 90 fichó por Antena 3 en el concurso ‘Furor’. Sin duda, fue uno de los grandes éxitos del presentador.

Un concurso dinámico, de pruebas rápidas y mucha diversión, cautivó a la juventud de aquella época. Un programa que no hubiera sido tal sin la presencia de Alonso Caparrós. Cuando dicho programa terminó, Alonso sustituiría a Bertín Osborne en ‘Menudas estrellas’. Tampoco nos podemos olvidar de verlo al frente de ‘La isla de los famosos’ y de ‘Factor Miedo’.

Los realities en la vida de Alonso Caparrós

Lo cierto es que también fueron los realities, los que volvieron a remontar a Alonso. Porque no todos los caminos de su vida fueron sencillos y de ahí que estuviera temporadas bastante desaparecidos. En este caso, volvía poco a poco a la televisión con nuevas ofertas. Unas ofertas en forma de ‘La Granja’. Un concurso que vimos allá por el año 2004.

Tan solo un año después, el presentador se ponía a bailar en el concurso, ¡Mira quién baila!. Fue en su primera edición, pero parece que Alonso Caparrós no tuvo mucha suerte, ya que fue el tercer eliminado. Después de un año un poco desaparecido vuelve a la cadena local Madrid Onda 6 y tiempo después ficha por Intereconomía Televisión. Tras ello, se conoce que será uno de los concursantes de ‘GH VIP’ pero sin suerte en los concursos, ya que fue expulsado después de 25 días dentro de la casa más famosa de nuestro país.

Grandes baches en la vida personal de Alonso

Lo cierto es que él mismo asumió que el mundo de las drogas se interpuso en su camino. Como tal, no siempre estaba para hacer su trabajo como a él le gustaría. Así que, esos momentos en los que parecía totalmente olvidado en el mundo de la televisión eran por este motivo. Es cierto que su deterioro no ha sido solo profesional, sino también a nivel familiar, puesto que ha tenido problemas con sus parejas así como con su padre y demás gente que le rodea. Lo cierto es que después de todo, no quiere ver las imágenes de su pasado. Además, está un poco cansado a que si la gente le ve el tic del ojo, lo asocien siempre con el tema de las drogas.

Reconoce que su carácter también le jugó malas pasadas. Además se llegó a sentir muy solo en muchas ocasiones, tanto cuando estaba en lo más alto como todo lo contrario. Alonso Caparrós tras su paso por los concursos y realities, volvió a programas del corazón como es ‘Sálvame’. Pero también se derrumbó como nunca y un buen día decidió que era el momento de abandonar.

El presente de Alonso Caparrós

Lo hemos visto en programas como ‘Viva la vida’, presentado por Emma García. Fue en este programa donde habló de ese momento de soledad, incluso en un día que estuvo al borde de la muerte y ni su padre se personó donde él. El estar de colaborador, le ha abierto de nuevo las puertas a un buen futuro. Pero no solo eso, sino que además ha sacado su lado más solidario. Alonso Caparrós colabora con la Asociación Española contra el Cáncer. Comenzó haciendo voluntariado pero se ha dado cuenta de lo vital que es la ayuda tanto para los enfermos como para él mismo.