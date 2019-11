Sin tetas no hay paraíso es una de las grandes series de la ficción española. Lo cierto es que ahora, más de diez años después vuelve a nuestras pantallas. La historia de amor entre Catalina y el Duque no remueve de nuevo, y mucho. Pero es cierto que también nos damos cuenta de que son muchos los personajes que parece que no hemos seguido viendo en éxitos como este.

Algunos de sus protagonistas los conocemos bien y han seguido contando con papeles principales, pero no siempre es así. Así que, hoy les toca el turno a ellos, a los que parecían despegar pero que se han quedado en un segundo plano, a pesar de contar con diversas oportunidades. ¿Quieres saber de quienes hablamos?