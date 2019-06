Juego de tronos es una de esas series que no podemos olvidar. Porque se ha convertido en todo un gran éxito, temporada tras temporada. Con un total de 8 temporadas, a más de uno se le han hecho cortos los 73 capítulos. Sin duda, como decimos, se trata de un éxito sin precedentes. Sus aventuras, sus tramas y hasta su final, no han dejado a nadie indiferente. ¡Quizás tú seas alguno de ellos!

No hace falta explicar que una serie como esta, cuando llega a su fin, los fans están dispuestos a todo por una nueva oportunidad. No siempre es sencillo, porque cuando los directores deciden poner punto y final, es porque ya la historia es mejor no alargarla. Pero los rumores apuntan a que habrá una especie de precuela o episodio piloto de Juego de Tronos que puede sorprender y mucho.