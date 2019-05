¡La polémica estaba servida de nuevo!. Parece que ‘Supervivientes 2019’ tiene un sinfín de frentes abiertos. Algunos más polémicos que otros y en este caso, sí llevaría esa manera de ser catalogado. Porque los espectadores no sabemos qué es lo que realmente ocurre detrás de las cámaras.

Son muchas horas de programa y menos las que son mostradas a la audiencia. Aún así hay un gran trabajo tras ello, de eso no ponemos nada en duda. Pero a partir de un comentario en la última gala, las especulaciones pasaron a formar parte de las redes sociales. Por eso, qué mejor manera de explicar lo que ocurre en ‘Supervivientes 2019’ que palabras de la propia presentadora en Honduras. Lara Álvarez se vio obligada a zanjar los rumores.

Isabel Pantoja confiesa que comió un sándwich

La teoría del sándwich daba para mucho. Lo cierto es que las especulaciones iban rondando de un lado a otro. Ya llevan un mes en la isla y las condiciones no son del todo favorables. Es cierto que a veces cuentan con algún juego de recompensa con el que poder llevarse algún que otro alimento al cuerpo. Sino, tienen un poco de arroz y el pescado que puedan pescar así como algún coco o almendras.

Aunque dicho así parezca mucho, no siempre tienen las cantidades necesarias para todo el grupo. De ahí que en un momento dado, y como la comida siempre es protagonista de toda conversación, Isabel Pantoja aseguró que se comió un sándwich antes de entrar a la Palapa de ‘Supervivientes 2019’. Claro que ya las redes se le echaban encima porque de nuevo la palabra favoritismo estaba más que presente, pero no, no es así el tema.

Una práctica que ‘Supervivientes 2019’ no ha inventado

Lo cierto es que no es algo que solamente se haga en ‘Supervivientes 2019’, sino que en ediciones anteriores también era costumbre. Por eso, la propia Lara Álvarez tuvo que aclararlo para terminar con la polémica que se había generado en redes sociales. No era un trata de favor hacia Isabel Pantoja y así se dejó claro. Se dice que los concursantes reciben un trozo de sándwich, ya que no es ni uno entero ni siquiera la mitad. Esto es porque como en la gala se suelen enfrentar a pruebas complicadas, no siempre tienen la misma energía.

De ahí que con la ayuda de este alimento, puedan conseguir un poco más de fuerzas. Por ello, desde hace ya varias temporadas, en cada programa del ‘reality’ se viene practicando. Justamente antes de entrar en Palapa, reciben ese alimento. Todos por igual, sin pensar en favorecer a unos más que a otros. Es una pequeña recompensa, sabiendo que pasan la necesidad cada día. Ya que en ocasiones sobreviven con muy poco pescado y alimentos que llevarse a la boca.

“Desde aquí leemos las redes sociales” comenta Lara Álvarez

Cuando se levanta una polémica tal, lo mejor es siempre zanjarla lo antes posible. Es por ello que Lara comenzó diciendo:”Desde aquí también leemos las redes sociales y la organización de ‘Supervivientes 2019’ quiere aclarar una cosa: Isabel comentaba que había comido un trocito de sándwich y es verdad. A los concursantes se les da un tentempié antes de los directos de cuatro horas, ya que se enfrentan a pruebas de esfuerzo físico y dadas sus circunstancias, no podrían hacer este tipo de pruebas”.

“Es el único momento en el que los concursantes reciben algo de comida”. Además de la explicación, Lara también mostró la cantidad que se les da en ‘Supervivientes 2019’ y desde luego es mínima. Como bien decíamos, simplemente es un pequeño empuje para que la energía vuelva a estar presente y poder soportar esas pruebas físicas que suelen venir para decidir ser el líder. Un puesto codiciado por el que hay que luchar.

‘Supervivientes 2019’ no quiere oír hablar de los favoritismos

Como concursantes todos ellos deben ser iguales en condiciones. Es por ello que cuando la polémica está servida a través de las redes sociales, se suelen apresurar a desmentirla. Ya que quieren hacer un programa claro y conciso. Es por ello que Isabel Pantoja al hablar de que le habían dado comida, el programa en sí no podía permitir que volvieran a caer sobre ellos los comentarios de siempre sobre trato de favor. Es cierto que desde fuera siempre se ha hablado de que las imágenes públicas de algunos concursantes no querían, ni debían, verse deterioradas. Ya que todo ello podría afectar a su futura carrera. Pero lejos de eso, parece que el tema de recompensas y demás, está muy claro por parte del programa. ¿No te parece?.