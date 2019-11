Con las series pasamos grandes momentos y como no, también con sus personajes. Cada uno de ellos aporta algo esencial en la trama y de ahí que todos ellos sean más que necesarios. Pero es que hoy hablamos de esa misma necesidad en ellos pero no de los que dan la cara en cada capítulo. Porque también hay una parte que no aparecen.

Son personajes, y vitales para la serie, pero no conocemos su rostro. Es por ello que no todos dan la cara al gran público pero sabemos que están ahí. ¿Ya te haces una idea de cuáles hablamos? Tanto si la respuesta es afirmativa como negativa, tenemos una buena selección que deberías conocer.