Isabel Pantoja habló hace unos días tanto de Alejandro Albalá como de su madre, Paz Guerra. Dos personas que han estado presentes en la vida de la cantante, aunque de manera diferente. Lo cierto es que Alejandro fue pareja de Isa Pantoja. Por lo que las madres también suelen ser protagonistas de momentos así.

Sino, que se lo digan a Isabel Pantoja y también a Paz Guerra. Aunque parece que ambas no se llegaron a conocer, sí que se metieron en la relación de sus hijos, o mejor dicho, tras ella. Porque ahora llegan los reproches y todo lo que se tenían que decir, pero en forma de una amplia guerra. Si Isabel habló en la isla, Paz lo hace en el programa de ‘Sálvame’.

Isabel Pantoja habla de Alejandro y de Paz Guerra

Es cierto que durante la estancia en la isla, es mucho el tiempo libre que tienen para poder pensar y hablar de todo aquello que les inquieta. Así que, en un momento dado, Isabel Pantoja comenzó a contar detalles sobre lo que opinaba tanto de Alejandro Albalá como de su madre Paz Guerra. Junto a ella estaban tanto Chelo García Cortés como Omar, quienes no dejaban de preguntar en ningún momento. Aunque el tema lo comenzaron hablando de Dulce, la ex niñera, terminó con Albalá y su madre de por medio.

Parece que la opinión de Isabel Pantoja sobre Alejandro es clara: “Es un mierda”. Así de tajante se refiere al que tiempo después, ya se puede decir que es amigo de Kiko Rivera, tras la estancia en el reality. Esa respuesta venía dada porque Omar había preguntado si Alejandro era buen chaval. Parece que la tonadillera tiene clara su respuesta y pensamiento. Pero no solo para él, sino también para su madre. Ya que decía que hablaba de ella pero sin conocerla: “Lo que han hablado de mi, me lo van a tener que pagar”. Isabel apuntaba a que la podía hundir con un par de frases.

Paz Guerra se sienta en ‘Sálvame’ y con cara de pocos amigos

La madre de Alejandro Albalá no dudó en hablar para el programa de televisión. Comentando así su opinión al respecto. Una de las primeras frases que sentencia la idea de la podóloga es la siguiente: “Yo soy prisionera de mis responsabilidades, no de otras cosas”. Sin duda, es una frase que no necesita de otra explicación, porque toda ella lo deja bien claro. Seguro que cuando Isabel Pantoja se entere de ello, no le va a gustar nada.

“Qué demanda me va a poner Isabel Pantoja si yo jamás he hablado de ella”. Parece que Paz estaba bastante dolida con todo lo que la cantante ha comentado en la isla. Aunque han sido un par de frases las que hemos visto, han hecho mella en la familia y por ello, ha comentado en público lo que le ha parecido. “Si me quiere poner una demanda, que la ponga, porque así lo que me he callado se lo diré al juez”. ¿Es esa una amenaza o una advertencia de la madre de Alejandro?.

Paz Guerra defiende a sus hijos con uñas y dientes

Sin duda, una madre siempre sacará las uñas por los hijos, sea dónde sea. Por lo que si es delante de las cámaras tampoco se va a quedar atrás. Parece que Paz Guerra llega con muchas ganas de hacer honor a su apellido y vérselas con la familia Pantoja. Con el tema de las carreras, Paz asegura que es realmente así, que ha estudiado y que como tal tiene los títulos que tiene, pero para Isabel también suelta unas palabras: “Isabel Pantoja suma dos y dos y le salen decimales, porque lo que cuenta son decimales, no sé de dónde los saca”.

“Esta mujer que se dedique a cantar, que por lo visto lo hace muy bien. A Alejandro lo llamó mierda, pero es que era un niño de 20 años estudiante y no millonario”. “…Parece que Isabel Pantoja todavía no lo ha entendido”. Del mismo modo, Paz también hacía alusión a las fiestas de Cantora y dejaba a todos con la boca abierta. Parece que de puertas para dentro, hay muchas cosas que aún se quedan en el tintero.

Isabel Pantoja y Paz Guerra, enemigas número uno

Parece que las que fueran consuegras en su momento, no se llevan ni se llevarán del todo bien. Por lo menos, si antes no se llegaron a conocer, ahora menos. Parece que tan solo se verán las caras ante un juez y sino, menos que nada. Paz considera que sí hay un cierto peloteo alrededor de Isabel Pantoja. Pero ella no se calla nada, es más, comenta: “Habló la que más tiene qué callar”. Otra de las claras advertencias que hemos visto durante la entrevista. Porque además del momento en el plató, también ha subido una serie de tuits, mientras se emitían las imágenes de las críticas vertidas por Isabel Pantoja hacia su familia.