1 El concurso de Paula González: broncas, amor y una ex

Seguro que todos recordamos el triángulo amoroso de la edición número 15 de Gran Hermano. ¡No es para menos!. Paula González entró dispuesta a arrasar con esa personalidad tan suya que la caracteriza. Allí conoció a Omar, su compañero de concurso, con quien tuvo algo más que una amistad. Pero sin saber que al poco tiempo entraría la que era ex, Lucía. Aunque no tan ex porque pronto quiso que Omar eligiera y que diera la cara.

Por eso, Paula quedó en un segundo lugar para él, entre broncas e insultos varios, que hacían la convivencia no demasiado sencilla. Quizás ahí ya fue cuando la audiencia decidió que esa joven, que había sufrido en cuestión de días, quisiera que fuera la gran vencedora. Por lo que Lucía se posicionó como la gran malvada de la edición.