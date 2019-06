Omar Montes está haciendo un gran concurso en ‘Supervivientes 2019’. Aunque es cierto que siempre aprovecha para mandar saludos a su familia y a su hijo, en concreto, no ha tenido grandes bajones como sucede con otros concursantes. El cantante lo está disfrutando al máximo a pesar de que el hambre siempre le acompaña.

Pero no se da cuenta de que al otro lado, le están esperando una serie de historias polémicas, todas ellas. Porque ha salido una investigación de las deudas y todo el dinero que Omar Montes le debe a diferentes personas. Un documento con pruebas que ha partido del programa de Ana Rosa Quintana. Parece que cuando vuelva a España, no va a ser todo oro lo que reluce para el ex de Isa Pantoja.