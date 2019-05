La playa de ‘Supervivientes 2019’ ha temblado de pasión. Sí, Violeta y Fabio han celebrado el cumpleaños de este último por todo lo alto. La organización les permitió una noche juntos, lejos del grupo. Como tal, los jóvenes dieron rienda suelta a su pasión que el programa no dudó en mostrarlo.

Claro está, todo lo que se puede mostrar. Pero aún así, hubo opiniones para todos los gustos. Desde un primer momento, la atracción que había entre los dos jóvenes era más que evidente. Aunque es cierto que cuando Violeta entró en ‘Supervivientes 2019’ gritaba a los cuatro vientos que estaba enamorada de Julen. Pero tiempo después, rompieron en directo. ¿Qué tendrá que decir su ex de todo esto?.

Julen y Violeta, una historia de amor imposible

Parece que no siempre las segundas oportunidades salen bien. Porque Julen y Violeta habían comenzado de nuevo tan solo unas semanas antes de que ella fuera a la isla. Pero eso sí, la despedida no podía haber sido más romántica. Ya que subieron un vídeo donde ella se iba probando todos los bikinis que luego iría luciendo en la isla. Una bonita estampa de amor desde la cama.

Nada parecía presagiar que todo quedaría en el olvido. Una vez con Violeta dentro de la isla, la joven comentaba que amaba a su novio. Aunque ante una pregunta de Jorge Javier en un momento dado, la enfadó y mucho. Porque comentaba que no quería que se viera lo que no era. ¿No era realmente así?. Parece que todo el mundo veía que entre ella y Fabio había algo más que una simple amistad.

La ruptura de Violeta con Julen

Una vez apartada del concurso, por un problema de salud, a Violeta se le viene todo encima. Ya que una conexión con Julen termina con la ruptura de ambos. Pero no de una manera demasiado civilizada. Ya que los reproches no se hicieron esperar. Por lo que uno terminó bastante decepcionado y otra llorando sin poder explicarse como ella quería. Quizás porque sabía todo lo que se podía estar diciendo en el plató. Aún así, Julen le quiso dar un par de consejos y es que desde un primer momento parecía que la apoyaba desde España sin ver realmente que ella ya sentía por Fabio. Así se lo dejó claro y que ella no podía mandar en sus sentimiento. ¡Una ruptura en directo!.

Pasión desenfrenada en ‘Supervivientes 2019’,¿qué opina Julen?

Claro que una vez que Violeta volvió a la isla, lo hizo soltera. Por ello, le demostró a Fabio que realmente sentía algo más por él y es que claramente le dijo que había vuelto por él. Contó lo ocurrido con el que ya era su ex y comenzó una bonita historia con su compañero de concurso. Como esta semana Fabio estuvo de cumpleaños, lo mejor para ese momento es celebrarlo por todo lo alto. Nada mermó las ganas de la pareja y por ello, dieron rienda suelta a la pasión. Una pasión que fue grabada por las cámaras.

Por ello, Julen pudo ver lo bien que se lo pasó su ex en ‘Supervivientes 2019’. A pesar de la decepción por todo lo ocurrido, el ex de Violeta también tiene algo más qué decir. “Yo con una tía así no quiero estar”. A lo que añade, “Solo mira por ella y le da igual cómo se hable de ella, solo quiere que se hable”. El joven cree que no es consciente de lo que está haciendo, ya que un programa como es este reality lo ve mucha gente. De ahí que también su familia o compañeros de trabajo de sus padres. Sentencia así el comportamiento de Violeta en el concurso junto a Fabio.

La opinión de la ex de Fabio

Claro que conocemos lo que opina el ex de Violeta, ahora le toca el turno a la ex de Fabio. Todo el mundo apunta a que se parece físicamente a la concursante y además de ello, también tiene su opinión ante lo que ha hecho el que fuera su pareja. Por un lado no quiere que se le relacione ya con su ex, puesto que tiene una nueva pareja y es muy feliz. Dice que no quiere saber nada de esa gente que tiene que montar un escándalo para que se hable de ellos.