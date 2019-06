Pablo Motos da la bienvenida cada día de la semana a un nuevo invitado. Pues en este caso, acudió a ‘El Hormiguero’, Candela Peña. La actriz ya ha estrenado su nuevo trabajo en Movistar + y como tal, iba a promocionarlo pero también a hablar de varios temas. Ya que como bien sabemos, no siempre el programa se centra en uno solo.

Pero a lo largo de la entrevista, siempre es Pablo Motos quien suele tener la voz cantante de toda ella. En este caso no ha sido así. Candela Peña ha llegado y ha triunfado. Aunque el presentador no sabía dónde meterse. Quizás porque como bien decimos no está acostumbrado a uno de los momentos que más ha dado de qué hablar durante estos días. ¿Sabes ya de qué te hablamos?.

Pablo Motos le dice a Candela que es una persona con carácter

Candela Peña llegaba eufórica porque es cierto que ha pasado por momentos complicados en su vida. El trabajo no siempre llamaba a su puerta, pero ahora está de plena actualidad con una nueva serie. Tan solo en la manera de explicar las cosas, Pablo Motos reparó en que ella era una persona con carácter. Pero Candela tan solo aseguraba que ‘tenía opinión propia’.

Pablo Motos le brindó un par de ejemplos, preguntando si en una habitación hubiera una persona ‘idiota’ si realmente se lo diría o no. Pero la actriz aseguraba que ella esas cosas no las haría nunca porque tampoco le gustaría que se lo hicieran a ella. Así que, el presentador tuvo que recular, pero antes de eso, volvió a poner un nuevo ejemplo y en este caso, con si un guión era mejor o peor, si realmente se lo comentaría al director. La actriz tenía muy claro que a pesar de todos los ejemplos del presentador, no iba a cambiar de opinión.

“Eres la persona que me ha faltado más al respeto” aseguraba Pablo Motos

Después de ese comienzo en el que no se pudieron poner de acuerdo, el programa hizo una pausa. A la vuelta de la misma, Pablo Motos volvió diciendo que no daba crédito. Ya que en los más de 13 años del programa y de todos los invitados, nadie le había faltado el respeto como lo estaba haciendo Candela Peña. Es cierto que todo ello se tomó en tono de humor.

La actriz le estaba mirando los cartones con las preguntas del presentador. Algo que nadie había hecho hasta ese momento. Claro que Pablo Motos siempre está acostumbrado a llevar él el ritmo de la entrevista como presentador, haciendo en ocasiones los protagonistas tengan que contestar a unas preguntas un tanto incómodas. Pero no fue el caso. Candela haría todo lo contrario, dejando en evidencia lo que tenía en mente Pablo. Candela contestó: “…Y además pensando qué mojón de preguntas”.

Pablo Motos no sabía por dónde salir y es por ello que contestó: “Yo tengo las preguntas que me da la gana, perdona”. Es cierto que toda la conversación y la entrevista tuvieron un carácter de lo más amigable. Pero quizás Pablo Motos no está acostumbrado a que un invitado se meta en su manera de trabajar y menos, en las preguntas o comentarios que va a hacer.

Pablo Motos reacciona ante los comentarios de Candela Peña

Pero es cierto que el presentador tampoco se suele quedar callado ante un juego como este. Por lo que optó por un camino más sencillo que era el de decir que el público no viera la serie de Candela. Pero ahí la invitada reaccionó de una manera justa, comentando que no le hicieran caso a Pablo. Claro, ahí cada uno va a defender lo suyo y es algo habitual. Candela comenta que es una de las pocas veces que se siente escuchada y por eso, implica al público que vea la serie. Mientras que Pablo le comenta que es bastante mandona. Parece que a Pablo no le está dando una entrevista sencilla tal y como él mismo comenta. Pero lo cierto es que al público le ha enganchado debido al entretenimiento de la misma. ¡Quizás pronto volvamos a ver a Candela en ‘El Hormiguero’!.

Las críticas hacia Pablo Motos

Como bien hemos estado comentando, es cierto que el presentador siempre cuenta con otro tono en las entrevistas. Más que nada porque él lleva la voz cantante. Pablo ha sido criticado en numerosas ocasiones por sus preguntas, un tanto fuera de tono, sobre todo cuando eran mujeres las entrevistadas. Desde hablar de cosas íntimas hasta ponerlas en un aprieto, también relacionado con el mismo tema. Por eso, cuando sucede lo contrario, aunque no sea un tema concreto, el presentador parece que se ve un tanto acorralado. La frescura y la alegría de Candela ha hecho que sea una de las entrevistas más comentadas de estos días.