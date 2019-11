1 Pablo Motos huye de la polémica

Es cierto que en ocasiones se quiere huir pero al final, sueles caer en ella. La polémica no es algo que vaya con el presentador y en este caso, siempre intenta que se quede a un margen. Quizás con Broncano no haya tantos límites que ahora veremos. Hacemos referencia a que cuando tiene un invitado no siempre suelen rebuscar entre polémicas de la vida personal del mismo.

Puede hacer alusiones, pero en general, siempre se adelanta con situaciones divertidas o con presentaciones de trabajos. Las preguntas más comprometedoras no siempre están presentes en el guión de Pablo, aunque es cierto que en ocasiones nos ha dado más de una sorpresa. De ahí que el éxito parta de la diversión pero no incomodidad.