Poco a poco estamos conociendo todos los nombres que veremos, y mucho, en la pequeña pantalla. Durante unos meses, serán los protagonistas del concurso ‘Supervivientes’. Si bien ya hemos mencionado algunos nombres como Carlos Lozano, Omar Montes, la sorpresa de Isabel Pantoja o Mónica Hoyos, ahora se suma un nuevo nombre, pero que todo el mundo ya conoce: ¡Oto Vans!.

Sí, el influencer que arrasa en las redes sociales, dará el salto a la televisión. Así que, qué mejor manera de hacerlo que entrando en uno de los concursos de más éxito. Sin duda, será la revolución de la temporada. Aunque ya estaba en negociaciones y las alarmas saltaban hace unos días, no ha sido hasta ahora que la confirmación se ha dado. ¿Dará mucho juego Oto Vans?. ¡Seguro que sí!.

¿Quien es Oto Vans?

Para todos aquellos que todavía no lo tengan claro, lo vamos a explicar en pocas palabras. Se trata de un influencer y como tal, estrella en las redes sociales. Aunque es cierto que él comenzó subiendo vídeos en Snapchat. Luego, parece que conquistó el mundo de Instagram y poco a poco dio los pasos necesarios para abrir su canal de Youtube. El glamour y la simpatía la tendrán en la isla gracias a Oto Vans, pero es que también parece que cuenta con bastante carácter.

Seguro que así, nos dará el juego esperado. Porque reconoce que le gusta provocar y crear polémica. De ahí que no es de extrañar que la cuenta de Instagram la haya tenido que recuperar después de varias denuncias, que terminaron con el cierre de la misma. Pero parece que a él le da igual porque realmente consigue ese movimiento por parte de la gente que tanto le gusta. Eso sí, reconoce que además de toda la provocación y de no callarse nada, hay una debilidad en Oto Vans que son los animales indefensos. ¡Seguro que en la isla se va a encontrar con un sinfín de ellos!.

Parece que el mundo del maquillaje es uno de los más que le gustan. De ahí que no descarta que en un futuro tenga una vida más próxima a ello. Aunque ahora también ha sorprendido con tutoriales de lo más impactantes sobre esta temática. Pero es que además de ello y de su manera de hablar, también ha sido crítico con otros ‘influencers’. Aunque más tarde comentó que realmente es amigo de ellos como puede ser de ‘Dulceida’. Pero eso no impide que también tenga cosas que decir sobre su papel en las redes sociales o en determinadas ocasiones. Si con los amigos no se calla…¿qué hará en la isla rodeado de personas que no conoce?. Al igual que otros personajes como ‘Soy una pringada’, Oto Vans también se define por no tener pelos en la lengua.

La naturalidad de Oto Vans será la estrella de ‘Supervivientes 2019’

Ya se venía comentando pero ahora está totalmente confirmado. El séptimo concursante que también tendrá que tirarse del avión y que conseguirá revolucionar la isla, casi seguro. Pero cuando se le pregunta qué cree que es lo que va a enganchar a la gente, reconoce que su honestidad es lo primero. Porque a pesar de que le guste provocar y crear tendencias así como polémicas, entre el lado más seguro de sí mismo, honesto y leal. Además se define como muy cercano, lo que seguro le dará el empujón para poder llegar al corazón de sus compañeros.

¿Oto Vans dirá a sus compañeros todo lo que piensa?

Es una persona muy clara y eso lo deja ver en sus comentarios así como vídeos. Pero también es cierto que lo hemos visto hablar con un humor peculiar y meterse tanto con sus hermanos como las personas hetero, sin callarse nada de nada. Por eso, no sabemos si en la isla también hará gala de todo ello y se mostrará tan claro como suele hacer. Porque esto puede ser un arma de doble filo. De ahí que en ocasiones se vea beneficiado pero en otras no tanto. Lo hemos visto a menudo en numerosos realities, porque los concursantes son personalidades de lo más variadas. ¡Sin duda, parece que esta edición de ‘Supervivientes 2019’ va a dar para mucho.

El caché que cobrará Oto Vans

Si bien el saber cómo se llevarán los concursantes es algo que siempre inquieta, hay otro tema que también genera mucha expectativa. El caché de los concursantes es una de las inquietudes de mucho. Aunque es cierto que siempre se dice que de dinero no se debe hablar, en este caso está un poco más justificado. Por eso, hay que decir que las cifras que se barajan cuando mencionamos a Oto Vans están entre los 2000 y 3000 euros semanales. Quizás te parezca una cifra elevada, pero es cierto que Oto está vinculado al universo Mtmad, donde tiene un canal.