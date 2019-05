Parece que no, pero Omar Montes tiene su lado más romántico. Lo cierto es que ya ha sido todo un descubrimiento tras su paso por la casa de ‘Gran Hermano’ y ahora, lo está dando todo en ‘Supervivientes 2019’. El que fuera pareja de Isa Pantoja tiene mucho qué contar, a pesar de que su madre Isabel no ha querido que la mencione.

Quizás porque no sabía hasta el momento, las intenciones del joven. Omar Montes no habla desde el rencor ni mucho menos, sino todo lo contrario. Parece que el cantante no tiene nada malo que decir de la que fuera su pareja. ¿Qué opinará su ex-suegra de todo lo que Omar tiene que contar?. No te lo pierdas porque no tiene desperdicio.