Omar Montes después de su paso por GH VIP ha relanzado su carrera profesional. Pero es cierto que además del mundo de la canción, se le presentó la oportunidad de entrar de nuevo en un reality. Por lo que, no podía negarse. Una nueva oportunidad que siempre es de oro y que aunque muchos no valoren lo suficiente, siempre puede llegar a ser un buen trampolín. Pero claro, en este caso se enfrentaba a torres más altas.

Porque Isabel Pantoja ya tuvo unas palabras antes de comenzar el concurso. Mientras estaban en el hotel, la tonadillera le hizo una advertencia a Omar Montes. Le comentó que no hablara de su hija en el concurso. La cantante tenía claro que no quería escuchar nada de su Isa. Por lo que Omar parecía aceptar lo que le estaban diciendo y siempre, de manera muy correcta. Pero cuando pasan muchas cosas, al final la boca se abre y no para comer en este caso, sino para hablar de Isa.