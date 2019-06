1 Aprovechar el fuego es siempre importante para poder comer

Cuando tienen fuego en la isla, es el momento idóneo para poder cocinar. Aunque parezca algo básico no lo es tanto, ya que los concursantes tienen que valorar cuánto tiempo le queda al fuego y sin podrán o no hacer algún arroz o sopa. Es por ello que Omar Montes, decidió que era mejor aprovechar dicho fuego y tomar el arroz.

Pero Colate tenía otra cosa en mente y cuando Omar Montes no estaba cerca, decidió ir quitando una parte de arroz para reservarlo, ayudado por Mónica. Claro que cuando Omar se dio cuenta de lo que estaba pasando, comenzó a cabrearse y mucho: “Habéis quitado todo el arroz cuando me he despistado, como si fuera gilipollas”.