¿Qué le queda por hacer a Sofía Suescun en el mundo televisivo?. Seguro que todavía quedan algunos palos por tocar, pero la joven se está abriendo un nuevo camino y desde luego, no quiere dejar la parrilla que tantas emociones y alegrías le dan. La ganadora de dos realities está dispuesta a mantener su caché en la pequeña pantalla.

Quizás es cierto que durante la última temporada, no ha sido su gran año. Después de ganar dos concursos, quería ir a por el tercero, pero no llegó a ello. La audiencia la expulsó y a pesar de ser la repescada, volvió a echarla de nuevo. En este caso su paso por la casa y sus roces con Alejandro Albalá fueron los detonantes de que la audiencia no tuviera compasión. Pero ella no se da por vencida y seguirá siendo la reina de los realities. ¿Sabes cuál será su nuevo trabajo?.