Anita Matamoros se ha convertido en uno de los personajes públicos de interés. La hija de Makoke y de Kiko Matamoros se está abriendo un camino en el mundo de las redes sociales. De ahí que ya la podamos ver como toda una ‘influencer’ a sus 19 años. Aunque ha cambiado su residencia y se ha ido a vivir a Milan para seguir sus estudios. Claro que ahora tiene algo que anunciar. ¿Cómo se lo tomarán sus padres?.

Anita Matamoros está ilusionada y como tal, ha presentado a su pareja en las redes sociales. Aunque parece que ya llevan un cierto tiempo juntos, es ahora cuando ambos se dejan ver. De manera que todos podamos conocer la identidad del joven que le ha robado el corazón a la hija de Kiko y Makoke. ¡Seguro que ellos también estarán encantados con la elección de su hija!.

La relación de Anita Matamoros con su padre

Lo cierto es que no todo ha sido un camino de rosas. Parece que Anita Matamoros se lleva a las mil maravillas con su madre, Makoke. Pero quizás, con su padre, haya tenido sus más y sus menos. Todo ello se dice que viene desde el momento de la separación de ambos. Si bien después de tantos años juntos, la joven ha visto cómo su núcleo familiar se ha venido abajo en cuestión de días. De ahí que hubieran salido noticias bastante duras, comentando que Kiko había perdido a su hija.

Las acusaciones de Kiko hacia su ex-mujer no se hicieron esperar. Aunque en ocasiones ha sido por ambas partes. Pero claro, cuando ves cómo tus padres se pelean en televisión, la situación llega a ser insostenible. Por lo que parece que Anita Matamoros se posicionó del lado del su madre, dejando un tanto desprotegido a su padre. De ahí que Kiko temía lo peor y es que el cariño de su hija le hace falta, y mucho. Es cierto que tiempo después, el colaborador se arrepintió de los insultos que propinó a la madre de su hija pequeña y rectificó. Anita se había posicionado del lado de su madre y Kiko sabía que la había decepcionado.

¿Qué opinarán sus padres de la nueva relación de Anita Matamoros?

Hasta el momento ninguno se ha pronunciado. Pero lo cierto es que como las cosas suelen estar tensas quizás por ahora es mejor así. Aunque Kiko Matamoros sí ha hablado del novio de su hija Laura. Por eso, lo mismo que pensará para una, querrá para otra. Si es feliz, él como padre también lo estará. Su madre seguro que también opinará similar a su ex. Ya que como bien hemos comentado, ellas se llevan a las mil maravillas.

Anita, además de influencer y de estar estudiando moda, ya ha colaborado con grandes firmas. Por ejemplo, ya hemos visto su última colección de relojes que ha diseñado. Proyectos que ya están teniendo bastante éxito. Al igual que su novio, quien también es empresario. Por lo que dicen las noticias, el éxito también le persigue al joven. ¡Vamos a conocerlo un poco más!.

Claro que por el momento se trata de una relación a distancia. Porque él está en Brasil, debido a la inauguración de un nuevo restaurante y ella, en Milán. Pero el mundo de los negocios también lo conoce Kiko Matamoros a la perfección y seguro que hasta le podrá dar algún consejo. Tanto Kiko como Makoke seguro que se sentirán orgullosos de su pequeña.

¿Quien es el nuevo novio de Anita Matamoros?

Se llama David Salvador y como bien decimos, es empresario. Según parece, tiene 27 años y ha estudiado odontología. Pero en ocasiones, la vida nos lleva por otros caminos que nada tienen que ver con lo que hemos estudiado. Por eso, David abrió un restaurante que cuenta con platos hawaianos. Poco a poco ha tenido su gran éxito y el negocio llegó a expandirse. Por eso, el mundo de los negocios es el que lo respalda hasta el momento.

La foto de Anita Matamoros que confirma que está enamorada

Aunque muchos afirman que ya llevaban meses conociéndose, no se han dejado ver hasta el momento. Anita Matamoros está en Milán estudiando y parece que el joven ha ido a visitarla. Ambos tuvieron unos días libres y qué mejor escenario que la ‘Fontana de Trevi’ para mostrarle al mundo cómo se sentía: “Orgullo no es suficiente para describir cómo me siento ahora mismo”. Una imagen y un mensaje que no dejó indiferente a nadie. Por eso, la gran mayoría de las publicaciones se hicieron eco de todo ello. A pesar de que la imagen en concreto salió en sus ‘Stories’, que como bien sabemos en tan solo unas horas desaparecen. En este caso, la imagen ha dado la vuelta al mundo, casi como ello y su amor.