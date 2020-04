La casa de papel ya se ha convertido en una de las series estrella de nuestro país y de Netflix, claro está. Desde que está en la plataforma su éxito ha crecido como la espuma y no es para menos. Las aventuras de cada personaje siempre tienen en vilo a la gran mayoría de los espectadores y más, con una nueva temporada bajo el brazo.

Pero si la has terminado ya y te has quedado con las ganas de más, no te preocupes. Porque tenemos grandes opciones que hemos recopilado para ti. Títulos que también Netflix tiene a tu disposición y que pueden alegrarte tras el gran maratón de La casa de papel. ¿Estás preparado para ello?