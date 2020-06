1 Dieciséis velas

Iniciamos esta presentación de las películas más románticas que tiene Netflix en su catálogo que puedes disfrutar con tu pareja. En esta oportunidad te traemos esta producción llamada “Dieciséis velas”. En Hispanoamérica es conocida como “Se busca novio”. Este es un clásico de la cinematografía de los años 80 que viene protagonizada por Molly Ringwald, Michael Schoeffling y Anthony Michael Hall. Aquí se hace evidente una majestuosa producción que es digna de admirar, logra llegar al público de una manera impresionante.

Se destaca por tener un guión muy bien trabajado, y desde luego, sus argumentos no dejarán duda alguna, ni misterios por resolver. Habla de las historia de un chica llamada Samantha Baker que está cerca de cumplir 16 años. Pero por dentro está sumamente preocupada y triste, porque para su familia ella es un cero a ala izquierda, no le dan valor alguno. Claro, el referente es su hermana, a quien le dan mayor protagonismo porque se va a casar. No obstante, la joven Baker tiene un romance con uno de los chicos más populares de su escuela. De ahí en adelante se vienen una serie de situaciones que a más de uno le encantará.