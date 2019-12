1 The Politician

Esta serie política pero desenfadada nos narra la vida de Ben, un adolescente que está convencido de que será el próximo presidente de los Estados Unidos.

Lejos de lo que parece, la serie es ambiciosa y profunda en su trama. Se trasladan las tramas de la política convencional a un instituto, y eso tiene mucha miga. Uno de sus grandes valores añadidos son los actores, tanto el principal como los secundarios son sublimes.

Aunque esta sátira de Netflix no ha tenido la acogida esperada, pues no es apta para públicos no exigentes. En todo caso se ve rápido y es una serie perfecta para un fin de semana.