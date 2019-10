1 Violeta de MYHYV

Lo ha confesado durante una entrevista. Además es ella quien se compara con esa persona que necesita cada mañana un café para activarse, pues bien, ella no es tanto de café y sí de orgasmos. Es un momento a ella le hace activarse para todo el día y no importa si está o no en pareja. La tronista de MYHYV habla sin tapujos de su vida privada.

Ya en Supervivientes vimos cómo también tenía un momento de pasión con su pareja Fabio. Aunque pensaban que no, pero fue algo que vimos toda la audiencia y lo que no se vio, se escuchó. A Violeta no le molesta porque ella vive todo de una manera intensa y al fin y al cabo, es su vida.