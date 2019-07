MYHYV es uno de esos programas de gran éxito. Aunque es cierto que también tiene numerosas críticas a su espalda, nadie puede negar que la gran mayoría del público lo conoce o ha escuchado oír hablar de él. Es por ello que si echamos la vista atrás, nada como pensar en qué fue de los primeros tronistas masculinos. Por que ellos también nos han dejado con momentos inolvidables.

Seguro que de algunos te acordarás al momento y con otros, te sucederá que tienes que hacer un pequeño ejercicio de memoria. Aunque si has seguido MYHYV, no te costará tanto como crees. Un repaso por sus mejores momentos y como no, por su vida, ya que cuando el programa se termina, siempre empieza otra realidad que no siempre es igual de buena para todos.