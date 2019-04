1 Los supuestos amantes de Makoke

Es cierto que este tipo de noticia siempre ronda a la gran mayoría de los famosos. Parece que no pueden acercarse a ningún amigo si que se les fotografíe con nadie de su círculo porque entonces ya suelen saltar los rumores de un posible noviazgo o relación. La ex de Kiko Matamoros no se iba a quedar atrás y tras su divorcio, algunos nombres de famosos saltaron a la palestra.

Uno de los que más dio de qué hablar ha sido el nombre de Julio Iglesias. Sí, supuestamente fue en cantante quien se llegó a encaprichar de una jovencita Makoke. Ya que se decía que hasta quería que la acompañara en sus giras. Pero parece que a Julio Iglesias tampoco le han hecho mucha gracia esta noticia. Claro que otro de los nombres de los que se habló fue de Brad Pitt. Según palabras de Makoke: “Hubo mucha química”.