Probablemente a estas alturas de la película no haya nadie en todo el país que no haya escuchado el desgarrador grito de Christofer ante la gran cornamenta de su novia en La isla de las tentaciones. Pero, el “Estefaníaaaaaa” no es el único momento surrealista que ha dejado el famoso reality de Mediaset. Repasamos los momentos más sonados de la edición.

1 El grito de Christofer Christofer hundido tras la infidelidad de Estefanía El famoso y desgarrador Estefaníaaaaa de Christofer en la playa tras ver la traición de su novia en un vídeo forma parte de la historia de la televisión. A pesar de que todo el mundo puede pensar que es lógico actuar así en una situación similar, lo cierto es que su espontaneidad y su intensidad fue lo que lo ha convertido en uno de los momentos más vistos de la televisión de las últimas semanas. Pero no sólo eso, las redes sociales, muy activas en estos casos, se han cebado especialmente con la situación. Existen numerosos memes y parodias que recrean ese momento en el que Christofer, desesperado, corre y grita por la playa tratando de alcanzar a Estefanía.