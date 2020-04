1 Batch Cooking

Una de las nuevas técnicas culinarias que veremos en el concurso es esta. Porque como hemos anunciado, siempre habrá novedades para que el público también se enganche a ellas. En este caso, hasta nos puede ayudar y bastante el hablar de Batch Cooking, puesto que nos podrá dar ideas variadas para nuestras comidas semanales.

Esta técnica se basa en cocinar más cantidades de productos como verduras o legumbres y poder mantenerlas en tuppers, para toda la semana. De modo que así, no tendremos que ir cocinando de día en día. Una técnica perfecta para las personas que no les gusta demasiado la cocina o que realmente no tienen tiempo para dedicárselo.