Este no está resultando ser el mejor año para el trío de rubias más famoso de España. A María Teresa Campos no le renovaron el contrato, y sus hijas Terelu Campos y carmen Borrego abandonaron casi al mismo tiempo Sálvame, y por consecuencia, Mediaset.

La vuelta de María Tersa Campos a televisión

Han sido muchos los rumores que circulaban sobre una posible enemistad entre Toñi Moreno y María Teresa Campos. Y es que tras la cancelación que ‘Que tiempo tan feliz’ de la matriarca de las campos, apareció ‘Viva la vida’. Y su presentadora fue Toñi Moreno, por lo que María Teresa se podría haber sentido traicionada, pues su gran amiga no le había contado nada.

Pero ambas han acallado todos estos rumores, María Teresa Campos ha ido como invitada al programa de su amiga en Canal Sur, la cual afirma que para ella, la Campos ha sido su maestra. “Lo que estamos haciendo ahora en televisión, esto que estamos haciendo, lo inventó esta señora. Me habría gustado más poder entrar en esta cadena en otro horario o programa para que María Teresa estuviera tranquila“

La crisis de las Campos

El final de su contrato en Mediaset ha sido un duro palo para la periodista. Con la finalización de su programa, Telecinco le prometió darle otro espacio televisivo con el que poder despedirse. Pero este nunca llegó, y María Teresa Campos se vio de patitas en la calle, y sus hijas desprotegidas. Las cuales acabaron por abandonar Sálvame.

Por una parte, Carmen Borrego sufrió un tartazo en un programa de fin de semana en la casa de Gran Hermano que le mandó a urgencias. Las burlas de sus compañeros a su vuelta fueron el motivo principal de su abandono. Y su hermana Terelu no podía consentir este trato, por lo que unos días después hizo lo propio, y abandonó la cadena.

Pero la hija mayor de María Teresa Campos tenía una cuenta pendiente con Sálvame, que no le quedó más remedio que saldar. Con motivo de su baja por el cáncer, pidió un adelanto a sus jefes, pues le hacía falta. Pero tras su abandono, no llegó a cumplir con su trabajo lo que debía. Por ello, se vio obligada a acudir una última vez a Sálvame para conceder una última entrevista entrevista. La cual por supuesto no cobró, y de la que podría haber sacado entre 16.000 y 20.000 euros.

Pero este no está siendo su único problema, Terelu piensa en vender su casa debido a sus problemas económicos. María Teresa Campos sufre por lo mismo, hace meses que esta en proceso de mudanza a un chalet más cercano al de su hija. Pero no consigue vender su casa, y su mantenimiento tiene un coste de 10.000 euros mensuales.

La venganza de María Teresa Campos

Según nos ha llegado, María Teresa Campos volvería a tener un programa propio a partir de octubre. Pero claro, si consigue llegar a un acuerdo con la cadena, pues también quiere que entren sus dos hijas. Además, la periodista quiere que sea un espacio variado y que contenga mucha música.

Pero esto no es lo único que tiene en mente, al igual que recibió multitud de ofertas de cadenas, también le llegaron muchas de editoriales. Años atrás ya escribió su primer libro, el cual fue todo un éxito, y el más vendido de aquel año.

Todo parece apuntar a que está escribiendo su segundo libro autobiográfico, con la diferencia de que en este hablaría sobre todo lo vivido mientras trabajaba para Mediaset. Lo que no parece que vaya a ser nada bueno para la cadena, pues su hija Carmen Borrego ya contó en ‘Viva la Vida’ que allí trabajó bajo la dictadura del terror. Por lo que nos podemos esperar cualquier cosa de su posible segundo libro.

Evidentemente ella pasó muchos años buenos en la cadena, pero durante todos esos años María Teresa Campos ha averiguado multitud de cosas. Y es muy probable que decida sacarlas todas a la luz como venganza personal. Está cansada de cómo han tratado a sus hijas, y no va a permitir que esto continúe así.

La demanda contra Telecinco

La entrevista de Carmen Borrego en ‘Viva la vida’ ha dado mucho de qué hablar. Su comentario sobre cómo eran dirigidos en Telecinco no gustó nada, y fueron Jorge Javier y María Patiño los más duros en atacarla.

Jorge Javier Vázquez fue el primero :”¿Tú crees que es normal que se diga que en un programa se vive bajo la dictadura del terror y el miedo, que son cosas que en esta etapa son denunciables y que constituyen un delito?. Es para levantarse y darle de hostias.” Pero la que no se cortó un pelo, fue María Patiño.

“Yo esta tarde [por el sábado] no sabía si coger un bolígrafo o un bazuca para venir a trabajar. A lo mejor tu hermana no quiere reconocer que no es una buena colaboradora y que solo sirve para hablar de su familia.” María Teresa Campos no está dispuesta a soportar estos ataques contra su hija, por lo que está pensando en levantar una demanda contra la cadena por acoso y por atentar y dañar su imagen.