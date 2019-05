María Teresa Campos ha vuelto a sentarse en un plató de televisión. Pero en este caso no en condición de presentadora, sino como entrevistada. Fue Toñi Moreno la encargada de hacerle una serie de preguntas y como tal, se vivió un repaso por todos esos temas que más preocupaban o que se habían quedado en el tintero.

Ya que, de un tiempo a esta parte, María Teresa Campos ha estado en el punto de mira. Ella por haber terminado su contrato con Telecinco y sus hijas por decirle también adiós a uno de los programas de más éxito, dentro de la cadena mencionada. Parece que María Teresa tiene mucho qué decir y ya no le importa hacia quien vayan los tiros…¡se dice y punto!.

Las primeras palabras de María Teresa Campos hacia su adiós en televisión

Podemos decir a grandes rasgos que María Teresa Campos quería salir del mundo televisivo por la puerta grande, pero no ha sido así. Por eso, la presentadora tenía una espinita clavada y eso hay que quitarlo cuanto antes para que no siga doliendo de la misma manera. Por eso, la entrevista con Toñi Moreno comenzaba con las siguientes palabras:”…Al hacer cosas para el público, es el público el que nos retira cuando no nos quiere ver. Pero creo que esto no ha pasado porque me preguntan cuándo vuelvo”. Así de tajante eran las palabras de María Teresa.

De este modo dejaba claro que si por ella fuera, todavía seguiría al frente del programa que tanta vida le daba. El estar en la televisión ha sido siempre su gran trabajo durante años, por lo que seguro que no es fácil despedirse sin querer y menos en las circunstancias que lo ha hecho: “Me gustaría cerrar mi carrera profesional como yo creo que tengo que cerrarla y no, como quieren otros”. Así que, con estas palabras quizás ya el dardo está en el aire.

El enfado de María Teresa Campos con Toñi Moreno

Aunque es cierto que no suelen hablar de estos temas en público, pero la entrevista dio para mucho. Por eso, si la salida de María Teresa Campos de Telecinco dio mucho de qué hablar, el supuesto enfado con Toñi Moreno no se merecía menos. María Teresa tenía una explicación muy clara para ello: “No me fallaste por lo que crees que me fallaste. ¿Sabes por qué me fallaste?, por ser cobarde. Me tenías que haber dicho que te habían dado la oportunidad. Te hubiera dicho que mejor que se lo dieran a otra, me alegro por ti. ¡A mi ya me habían quitado todo lo que me tenían que quitar!.

A todo esto que tenía que decir María Teresa Campos, Toñi también respondió pero tan solo para pedirle perdón si en algún momento le hizo algún tipo de daño. Es más, también comenta que cuando María Teresa sufrió el ictus, Toñi no podía hablar con ella y al hacerlo con la hija de la presentadora, Carmen Borrego, esta le comentó que era mejor que no la llamara porque podía alterarla. Según parece, Toñi está bloqueada en el móvil de María Teresa, pero le fueron quitando importancia por que la presentadora comentaba que rápidamente la iba a desbloquear.

María Teresa Campos vuelve por la puerta grande

Parece que la entrevista dio para mucho. Lo cierto es que era esperada por varios motivos de peso. Uno de ellos es por ver de nuevo a María Teresa Campos en un plató de televisión. Desde hace un tiempo se rumorea, y mucho, sobre cuál será su futuro profesional. Pero hasta el momento no se sabe con mucha certeza. Todo apunta a que después del verano volverá con más fuerza que nunca, pero seguro que no será en Telecinco.

Un canal que le ha dado mucho pero parece que casi de manera repentina, se lo ha quitado. Por otro lado, también se esperaba ese cara a cara con Toñi Moreno. Ya que desde hacía un tiempo parece que las dos profesionales no se hablaban. Algo que dejaron muy claro, pero donde también pudieron arreglar, ya que el pasado no siempre vuelve y cuando lo hace, puede ser para arreglarlo un poco más. Esto es el paso que han dado ambas y desde luego, ahora se han desbloqueado en Whatsapp, lo que hará más sencilla su comunicación. Han reconocido que ni una ni la otra están pasando por grandes momentos en los últimos tiempos. Así que, las rencillas ya son cosas del pasado.