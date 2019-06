Paolo Vasile le tenía prometido un último programa a María Teresa Campos, aunque este nunca llegó. Tras dos años ligada a la cadena sin poder trabajar ni en ella ni ninguna otra, la presentadora es libre, y ahora trabaja para diferentes cadenas. El cambio también se produjo en sus dos hijas. Pues estas abandonaron Sálvame casi simultáneamente.

Carmen Borrego colabora en ‘Viva la vida’, mientras que Terelu ha abandonado Mediaset por completo. La única del clan Campos que se mantiene en esta cadena es Alejandra Rubio, la nieta de María Teresa Campos. La joven tiene su propio canal en Mtmad, por el que se embolsa 4.000 euros al mes. Pero Telecinco le ha hecho una suculenta oferta, que podría cambiar su futuro.

Alejandra Rubio en Mediaset

Tanto Terelu como María Teresa Campos informaron cuando Alejandra cumplió los 18 años, que esta se mantendría alejada del mundo de la pequeña pantalla. Pero parece ser que ella ha tomado su propio camino. En un principio iba a estudiar diseño de moda en Milán, pero durante el primer trimestre todo cambió. Descubrió que no era lo que le gustaba ni quería en su vida, así que abandonó la carrera y volvió.

La nieta de María Teresa Campos no vive con su madre desde que cumplió su mayoría de edad, si no que reside en Malasaña con su pareja. Además, trabaja como relaciones públicas en la discoteca de Kiko Matamoros. Pero el equipo Mediaset le ofreció una oferta irrechazable. Abrir su propio canal en su plataforma, Mtmad.

María Teresa Campos ha sido una de las invitadas en el canal de su nieta, la cual nos mostró la increíble mansión en la que residía. Alejandra Rubio hace un vídeo semanal para la plataforma, y gracias a ello, se embolsa la cifra de 4.000 euros mensuales.

Se ha propuesto ser toda una influencer, en él habla sus rutinas de maquillaje, su día a día, la familia. Pero también nos ha abierto su corazón, y nos ha contado la que fue la peor época de su vida, la infancia. Y es que los niños saben cómo ser muy crueles.

La peor época de su vida

Muchos creen que tener una familia famosa, te puede asegurar tener una vida feliz desde pequeño, pero no siempre resulta ser así. Ser la nieta de María Teresa Campos e hija de Terelu no le ayudó mucho en su juventud, y nos ha contado los motivos. Y es que los niños son muy influenciables por las madres.

Al parecer, fue durante quinto y sexto de primaria cuando se dieron cuenta que era familia de Terelu y María Teresa Campos. “Yo era siempre la marginada, y encima las niñas tenían un grupo de baile que me encantaba… pero bueno, según te haces más mayor y las madres influyen en sus hijas diciéndole ‘pues mira ésta, mira quién es su madre…“.

Aunque por suerte no le dio demasiada importancia, de hecho, una de las niñas con las que tuvo problemas, acabó siendo de sus mejores amigas. Pero sus profesores también sentían cierto desagrado hacia la nieta de María Teresa Campos, así que realmente no fue su mejor etapa.

Pero esto no fue lo único con lo que tuvo que lidiar, si no que su físico también fue muy criticado. Cuando todas las niñas ya se habían desarrollado, ella no, y eras la más bajita de todas. A esa edad somos muy susceptibles, y Alejandra Rubio confesó que se ponía tacos de papel en las zapatillas para parecer más alta. Aunque más tarde dio el estirón, y ahora mide 1’71m.

La bomba de María Teresa Campos

Los planes de la nieta de María Teresa Campos tras abandonar la carrera de diseño en Milán, eran los de comenzar derecho. Pero algo puede que cambie estos planes a corto plazo. Alejandra Rubio ha pasado un año sabático en sus estudios, y estaba firmemente decidida a hacer la selectividad este año para comenzar una nueva carrera.

Pero a llegado una oferta, con la que María Teresa Campos no está nada contenta. Toda la familia de Alejandra Rubio contó que esta no se iba a dedicar a la televisión al crecer. Pero parece ser que ella ha tomado el camino que mejor le ha parecido, y a esta nueva oferta de Mediaset, todavía no ha dicho que no. Pues cuando le propusieron abrir su canal en Mtamd no dudó un minuto.

Y es que la nieta de María Teresa Campos podría ser la primera concursante confirmada para GH Vip 7. Realmente la oferta llegó primero a las manos de Terelu Campos, la cual lo rechazó inmediatamente, pues no quiere saber nada de Telecinco. Pero más tarde, ha sido ofrecido a su hija, la cual aún no ha dado un no rotundo.

Esta nueva edición comienza a mediados de septiembre, motivo por el cual sus planes de estudio tendrían que ser aplazados. Pero una propuesta así, podría reportarle unas ganancias de entre 6.000 y 30.000 euros semanales. La noticia no ha sido confirmada por el momento, pero, podría ser todo un bombazo.