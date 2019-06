Tras su final en Telecinco, María Teresa Campos está de gira por varias cadenas ansiosas por tener una entrevista de la veterana. Al parecer, en el contrato estaba escrito que no podía buscar ningún otro trabajo durante su vigencia, lo que ella no entendió del todo en su momento.

¿Cómo es trabajar con María Teresa Campos?

La hija mayor de María teresa Campos visitó el programa de ‘Un año en tu vida’, al que acudió para hablar sobre su trayectoria profesional, y donde salió a relucir un tema un tanto espinoso. Aunque se confiesa agradecida, también advierte que para ella fueron momentos muy duros y vergonzosos.

Toñi Moreno, quien días antes se reconcilió con María Teresa Campos, sacó a relucir el tema de lo que era ser la hija de esta. Pues muchos piensan que es un regalo, cuando realmente no es así. “Yo he visto lo dura que es trabajando María Teresa; es dura, es maravillosa y es muy generosa, pero con quien más dura era fue con sus hijas.” Fue la declaración de la presentadora de Canal Sur.

Y Terelu Campos no le quitó razón, María Teresa Campos es una mujer muy exigente, y más con sus hijas. Es por ello que Terelu protagonizó en varias ocasiones momentos muy tensos con su madre. En el pasado, ambas trabajaban en ‘Día a día’, la matriarca de las Campos es muy exigente con la puntualidad, y siempre regañaba delante de todo el equipo a su hija por llegar tarde.

“Aquí se llega a las ocho y son las ocho y cuatro minutos. A lo mejor es que no quieres trabajar en este programa ¿no?” Para Terelu fue muy duro vivir momentos así, pues María Teresa Campos nunca regañaba de igual manera a otros que llegaban tarde. Pero en realidad se muestra agradecida con su madre, pues le ayudó a hacer crecer su potencial.

Telecinco prohíbe la entrada a las Campos

En la cadena es mucha la indignación con el trío de rubias. Por uno o por otro motivo, ninguna de las tres trabaja para Telecinco. Y aunque parece que Terelu Campos dejó caer que su marcha no era para siempre, no parece que le vayan a permitir volver. Sobretodo debido al comportamiento de su hermana.

Carmen Borrego abandonó Sálvame sumamente indignada, y acudió al plató de ‘Viva la vida’ para contar su versión. Afirma que ha vivido bajo el mandato del terror, y esto no se lo han podido perdonar sus antiguos compañeros. Los cuales no se han callado una, y han hablado muy firmemente sobre las palabras de su ex compañera.

María Teresa Campos tiene el cielo ganado en Telecinco, ha sido una gran presentadora, y todos la recordarán con cariño. Es más, están deseosos de que encuentre un nuevo programa en el que presentar. Pero no quieren lo mismo para Carmen Borrego, la cual ha resultado ser una hipócrita. Sus compañeros dieron la cara por ella en Sálvame okupa, pero de eso ella no ha hablado.

María Patiño es muy amiga de la hija mayor de María Teresa Campos, pero no se Borrego, y no le iba a perdonar ni una. Si tan mal se ha sentido con el trato que ha recibido en Mediaset ¿por qué nunca dijo nada? “Ahora es conciliadora, pero sin tener yo nada en contra de ella, nada personal, dijo en otro lugar que el año que estuvo aquí pasó miedo y terror. Y te digo, Carmen: te llamo mentirosa porque dimos la cara por ti en Sálvame Okupa y se te olvidó mencionar eso.”

El final de María Teresa Campos

La expresentadora confiesa que se siente más que aliviada de que el contrato haya llegado a su fin. Muchos pensaban que María Teresa Campos estaba apenada por no haber obtenido una renovación de la cadena, pero nada más lejos de la realidad. Firmó un contrato por dos años, en el que sí le pagaban, pero no le daban trabajo, que era lo que ella pensaba que sucedería.

Después de haber acudido a Canal sur, para así reconciliarse con la que fue su amiga, Toñi Moreno, María Teresa Campos ha decidido hablar. “Si lo llego a saber les digo: ‘Me busco otra cosa, pero en ese momento…” decía la matriarca de las Campos sobre su contrato en Telecinco. Asume que la culpa fue suya, por no haber hablado más a fondo de su contrato, y no tiene ningún rencor contra Vasile.

“Seguramente lo hizo con buena intención, y yo le voy a tener aprecio toda la vida. Hablo de Vasile. Le tengo aprecio y cariño. Se lo voy a tener siempre.” Eran las palabras de María Teresa Campos sobre el que fue su jefe durante sus 12 años en Mediaset. Ahora se siente liberada, y es por eso que está acudiendo a varios programas de entrevistas.

Uno de los problemas por los que se piensa que María Teresa Campos no ha trabajado durante estos dos años y pico, es debido a sus problemas de salud. La matriarca sufrió un ictus, aunque ella afirma que fue algo muy leve, y que no le causó secuelas. Se encuentra sana y fuerte, y tiene muchas ganas de seguir trabajando.