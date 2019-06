Las cosas entre el clan Campos y Mediaset no acabaron de la mejor forma posible, y todo apunta a que se avecina una batalla campal. María Teresa Campos no está nada conforme con el trato que recibieron ella y sus hijas. Para colmo, la cadena se está aprovechando del bombo que ha dado el abandono del clan al completo, por lo que puede que la familia tome medidas.

La confesión de María Teresa Campos

María Teresa Campos ha sido presentadora de ‘Que tiempo tan feliz’ durante 8 años. Mediaset decidió poner fin a ese programa, pero le pidieron calma a su presentadora, pues le iban a buscar un nuevo espacio para ella. La idea era que con este nuevo programa, la presentadora de 77 años se despidiera de la televisión por la puerta grande.

Pero este nunca llegó, si no que a la cancelación de su programa le llegó la sustitución con ‘Viva la vida’. Pero no era ella quien lo iba a dirigir, si no su amiga Toñi Moreno. Ella nunca le contó nada, por lo que la matriarca de las Campos se sintió mu dolida.

El programa ‘Un año en tu vida’ de Canal Sur fue el escenario de encuentro para maestra y discípula. María Teresa Campos hablo sin pelos en la lengua, contó cuál era su situación actual además de sus planes de futuro. Para los que pensaban que la matriarca se había rendido, informaros que este no es su plan para nada.

Pero finalmente, tras la larga entrevista a las dos presentadoras, estas decidieron disculparse la una con la otra. Toñi Moreno reafirmó la admiración que sentía por María Teresa Campos, y esta se disculpó por haberla llamado cobarde al no contarle que sería sus sustituta. “Quiero pedirte disculpas porque hay momentos en los que a una le pasan cosas que son tan duras que a lo mejor… Y yo sé que esta vez no he acertado. Lo sé, pero el dolor era solo por eso“

El futuro de María Teresa Campos

Tras no haber recibido el programa que le habían prometido en Mediaset, María Teresa Campos se puso manos a la obra. Ella afirma encontrarse perfectamente, Y es que tras la finalización de su programa en Mediaset, sufrió un ictus. Pero está completamente recuperada y sin secuelas. Es por ello que desea volver a los platós.

“Deseando retomar mi vida profesional, porque los que nos dedicamos a hacer cosas por el público queremos que nos retire el público, cuando no nos quiera ver. Y yo, inmodestamente, pienso que eso no me ha pasado. Doy tres pasos y me preguntan cuándo vuelvo. Tengo esa sensación de amor de la gente y por eso pienso que me gustaría cerrar mi carrera profesional como yo creo que tengo que cerrarla. Y no como crean otros“

Actualmente trabaja en un proyecto junto a su hija Carmen Borrego. Afirma que cuando ha trabajado con ella, le ha ido muy bien. Su hija menor ha sido directora de varios programas en los que ha trabajado, y afirma que siempre estuvo muy bien cuando era ella quien dirigía. Su nuevo proyecto está en una etapa realmente avanzada, por lo que ambas están muy contentas en ese sentido.

El clan Campos toma cartas en el asunto

Todo comenzó con el feo de Paolo Vasile a María Teresa Campos, a la que echó de la cadena por la puerta de atrás después de sus años de dedicación a la cadena. Ahora, las que fueron las niñas adoradas son sus principales rivales. El trío de rubias más famosas de España no está dispuesta a dejarlo pasar, y se están planteando levantar una demanda en contra de Telecinco.

La primera en atacar a Sálvame fue Carmen Borrego. Acudió al plató de ‘Viva la vida’ y les dijo de todo, menos bonitos. “En Sálvame he vivido bajo la dictadura del terror. Te hacen vivir en el terror. Te dejan sin autoestima. He necesitado un tiempo para calmarme y ahora es mi tiempo para explicarme“.

Respuestas a las Campos

Pero esto no lo iban a dejar así, Jorge Javier atacó sin piedad a la menor del clan con este mensaje. “¿Tú crees que es normal que se diga que en un programa se vive bajo la dictadura del terror y el miedo, que son cosas que en esta etapa son denunciables y que constituyen un delito?. Es para levantarse y darle de hostias”.

Pero él no era el único que tenía algo que decir. María Patiño tampoco se quedó corta. Afirma que Carmen Borrego debe tener un serio problema para decir que este es el peor momento de su vida. ¿Qué fue entonces el cáncer de su hermana, el ictus de su madre y la enfermedad que ella misma sufrió? Parece ser que eso no fue para tanto, como para que le diera tanta importancia al tartazo. Según Patiño, Borrego tiene un problema importantísimo.

Por esto y más, el clan Campos se está planteando muy seriamente hacer una demanda conjunta contra Telecinco, según han afirmado personas de su entorno, por acoso y por atentar y dañar su imagen.