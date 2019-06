Actualmente, María Patiño es uno de los rostros más cotizados de la pequeña pantalla, además de ser una de las presentadoras más queridas. Sus inicios se dieron en el programa de Ana Rosa Quintana, además de su paso por DEC, dirigido por Jaime Cantizano. El tema del corazón siempre ha sido lo suyo, y más tarde, aterrizó en Sálvame.

El sueldo de María Patiño en Mediaset

En un principio, su trabajo era sustituir ocasionalmente a Jorge Javier Vázquez en las noches de los viernes, cuando tocaba Sálvame Deluxe. Al principio, era Terelu Campos la encargada de este espacio, pero María Patiño demostró sus buenas dotes, y terminó por quedarse con su puesto. Esto provocó una bronca con la que era su compañera, además de con su madre.

Los resultados obtenidos por la gallega fueron tan buenos, que la cadena decidió darle su propio programa. Fue así como nació Socialité, el espacio televisivo de los fines de semana, en los que se encarga de repasar la actualidad de la prensa rosa.

Ha pasado alguna vez, que María Patiño ha tenido que ausentarse de su trabajo. Siempre por supuesto por causas de fuerza mayor. Y es en estos días cuando Nuria Marín le sustituía. La gallega se suele quejar de su sueldo, aunque cobra muchísimo más que su sustituta.

Al fin ha salido a relucir el sueldo de Nuria Marín cada vez que tiene que cubrir a María Patiño en Socialité. Por cada programa se lleva 1.200 euros, y cuando la gallega se ausentó debido a su operación y el puente del trabajador, Marín se llevó la suma de 3.600 euros en la semana. Todo esto no solo le reporta unos buenos ingresos, si no que le dan más notoriedad de la que logra en Divinity.

María Patiño antes de sus operaciones estéticas

La presentadora de Socialité, María Patiño, no entiende el trato que ha recibido por parte de Carmen Borrego. Ellas nunca han tenido ninguna pelea, pero no le parece bien las acusaciones de la hija de María teresa Campos. “Jamás he tenido una bronca con ella, y sobrepasamos los límites al acusar a una persona de estafadora, estafar es un delito y yo no he estafado a nadie“

No sabemos si ambas llegarán a reconciliarse, lo cierto es que muchas de las cosas que envuelven la vida de María Patiño son un misterio, al igual que sus operaciones estéticas. Aunque hemos encontrado la manera de descubrir qué es lo que se ha hecho la presentadora a lo largo de los años.

Es lo que tiene el precio de la fama, y la existencia de Internet. En esta plataforma se guarda de todo, por lo que no ha sido muy difícil encontrar vídeos de María Patiño en sus inicios en televisión. Y la verdad, es que estos cambios son muy notables.

El pasado sábado volvió a faltar a su cita en su programa matinal. Y esto ha sido debido a que se ha vuelto a someter a un nuevo retoque estético. A estas alturas, la gallega ya es toda una experta en tratamientos de belleza. Algunos bromean con la idea de que ella misma podría convertirse en cirujana plástica.

El antes y después de María Patiño

Su primera operación la realizó en 2013, y fue una rinoplastia. Aquella vez tan solo fue una intervención menor, por la que apenas sufrió molestias. Ella misma fue la que lo contó, y proclamó que había sido un éxito ademas de verse muy natural. Aunque realmente era muy notable, pero nada que ver con todo lo que ya tiene hecho.

Pero por suerte, no le importa contar qué se ha realizado. Incluso dio permiso a la clínica de usar sus fotos como ejemplo del tipo de operaciones a las que ella se había sometido. El resultado final fue sumamente satisfactorio, y publicaron las imágenes en las redes sociales.

La clínica Diego de León es a la que siempre ha acudido María Patiño, y ellos están realmente orgullosos de los resultados de su trabajo en la presentadora. Han mostrado su notable cambio con unas fotos en exclusiva. En ellas, se puede ver cuál es el antes y el después de la presentadora antes de aparecer en televisión.

Ya no es tan deseada como antes

María Patiño aparece en la lista de mujeres españolas más deseadas. Lo ha contado con cierta vergüenza, pues es una lista creada por una empresa de juguetes sexuales. “Me alegro de contribuir a que la gente… disfrute. Me da un poco de vergüenza. ¡Estoy sudando!“

Aunque parece que desde la última foto que apareció de ella en bikini, son muchos los que opinan que ya no debería estar en esa lista. Además, muchos se han preocupado de la extrema delgadez de la presentadora. Algunas de sus seguidoras desea que ninguna niña siga la dieta de María Patiño, pues no es nada saludable, y salta a la vista al verla a ella.