Stranger Things se ha convertido en toda una serie de culto. Lo cierto es que no lo decimos nosotros, sino que también la audiencia ha hecho que una nueva temporada acabe de arrancar. Como bien decimos, tanto el público como las positivas críticas la han elevado a convertirse en un gran éxito de los últimos años.

Pero no solo eso, sino que además, parece que las marcas también quieren estar al lado de un éxito como este. Ya que como todos sabemos, siempre la publicidad está al lado de todos aquellos programas, películas o series que les pueden aportar una serie de beneficios. Por lo que en este caso, no se iban a quedar atrás. ¿Te has dado cuenta de ello? Hoy te mencionamos algunas de las más conocidas.