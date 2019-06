Desde que Makoke y Kiko Matamoros se divorciaron, ambos están en el punto de mira. Y es que todo lo que pasa en la vida de el ex matrimonio es mirado con lupa. Sobretodo en su vida sentimental, la cual es Kiko quien la tiene más activa. Nadie duda de él, pero el romance que mantiene Makoke con Tony Spina es de lo más criticado.

Makoke muy enamorada de Tony Spina

Poco después de su divorcio de Kiko Matamoros, Makoke entró a concursar en GH Vip 6. Este reality le sirvió para alejarse de la cantidad de problemas que estaba teniendo en su vida debido al divorcio. Eran muchos los que criticaban y especulaban sobre las razones, por los que se vio superada.

Pero su entrada en la casa de Guadalix le vino bien por dos. Pues fue allí donde conoció al que ahora es su pareja oficialmente. Tony Spina, ex pareja de Oriana Marzzoli, comenzó solo siendo un amigo dentro de la casa. Pero con el paso de las semanas, vimos como la química entre ellos era realmente intensa. A su salida, negaron cualquier tipo de noviazgo, pero fueron varias las veces que vimos a Spina saliendo de la casa de Makoke.

Hace poco que confirmaron en exclusiva que estaban juntos, lo que pocos creyeron. Parece mentira, que después de meses afirmando que eran pareja, ahora que lo admiten, todos crean que es un montaje. Aunque los hay que vienen con hechos, como es el caso de Rafa Mora. Él asegura que Makoke no le pone nada, si no que le gusta su hija, Anita Matamoros. Pero que si le hacía falta la televisión, con la ex de Kiko Matamoros podría lograrla.

Por supuesto, Tony Spina no admite nada de lo que ha dicho, y se reafirma en el amor que siente por Makoke. Quien ha contado en exclusiva que nunca se había sentido tan amada. Incluso, soltó una puyita para su ex. Y es que contó que Tony no había necesitado de ninguna pastillita azul para cumplirle.

Los problemas económicos de Makoke

Makoke está pasando por una época económica complicada. Cuando ella ya había saldado sus cuentas con la Agencia Tributaria, Kiko Matamoros le echó otro problema encima. Y es que él no estaba dispuesto a comerse la gran deuda de 1 millón de euros que debía. Acudió a Hacienda para informar de que dos de las casas a nombre de Makoke, en realidad eran de él.

Al parecer había sido la propia Makoke la que le había dicho que lo hicieran de esta manera para no tener que declararlas, y ahora está en problemas. Para colmo, ahora Kiko Matamoros le pide la mitad de los muebles de la casa. Lo que ella no comprende para qué. Si se los devuelve, no podría vender la casa como es deseo de los dos. Además, Kiko está viviendo en un hotel, por lo que no tendría dónde meterlos.

Según una persona de confianza, cercana a su ex marido, le ha contado que su intención es quemarlos. Increíble, pues hace no mucho era Matamoros quien acusaba a Makoke de boicotear la venta de su casa. Pero si le devuelve esta parte del mobiliario, será casi imposible venderla.

Lo curioso, es que el día en que le pidió que se los devolviera, fue el mismo en el que Makoke desveló su relación con Tony Spina. Por lo que tanto ella, como muchos otros, piensan que lo ha hecho por despecho y celos. Parece ser que aunque Kiko Matamoros tenga una novia de 22 añitos, no ha olvidado a su ex mujer.

Makoke arriesga la vida de Javier Tudela

Makoke y su hijo, Javier Tudela, han disfrutado de unos días juntos, pero sus seguidores les han pillado en un renuncio de lo más peligroso. Esta noticia encantará a su mayor enemigo Kiko Matamoros, el cual no deja de buscarle problemas a su ex mujer.

Makoke grabó un vídeo mientras conducía su coche, en compañía de su hijo, cuando nos dimos cuenta de que estaban cometiendo varias faltas de tráfico. Y es que ambas podrían haberle costado la vida a Javier Tudela. Para empezar, Makoke era quien conducía el coche, por lo que debería estar con las dos manos al volante.

Además, está totalmente prohibido el uso del móvil mientras uno conduce, y ella estaba grabándose a sí misma, para más tarde enfocar a su hijo. En ese momento, fue cuando pudimos ver a este sin cinturón. Estas dos graves faltas podrían haber sido fatales juntas.

Aunque borró enseguida este vídeo, muchos tuvimos tiempo de verlo. La propia María Patiño llamó durante la grabación de su programa a la ex de Kiko Matamoros para pedirle explicaciones al respecto. Makoke afirma que no era ella quien conducía el coche, pero de todas formas estuvo mal. “No me parece bien que lo publiquéis. Me imagino que sería por aquí por la urbanización, despacito.. A lo mejor no iba conduciendo yo” decía al principio de la conversación.